जिन Gen Z का नेपाल में दिखा आक्रोश, भारत में सबसे अधिक, इन 5 राज्यों में दबदबा, जीते हैं ऐसी लाइफ

Gen Z Population In India : जेन जी जनरेशन का 'आक्रोशित अवतार' नेपाल में दिखा। इसे कईयों ने क्रांति कही तो कईयों ने अपने ही देश के ससंद को फूंकने को सिरफिरा काम। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स में कई नेपाली जेन जी अपने इस कृत्य पर शर्मिंदा दिखे, तो कई रो भी पड़े। इसी जेन जी की आबादी का आंकड़ा (Gen Z Population 2025) सामने आया है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे अधिक जेन जी भारत में है। साथ ही इन राज्यों में इनका दबदबा सबसे अधिक है। ये किस तरह की लाइफ जीने में विश्वास रखते हैं, इसको लेकर हुए सर्वे पर भी नजर डालेंगे।