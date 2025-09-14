Gen Z Dating Trend: ‘डेट टिल यू हेट’! अब नफरत तक डेटिंग कर रहे हैं लोग? जानिए क्या है ये नया ट्रेंड

Gen Z Dating Trends: पहले डेटिंग का मतलब होता था डिनर, अपने बारे में बातें बता देना और अगले दिन जवाब देने के लिए बेचैनी से सोचना। लेकिन, आजकल के जमाने में डेटिंग के प्रति लोगों का नजरिया बिल्कुल बदल गया है। सोशल मीडिया ने लोगों की जिंदगी को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। इससे प्रभावित होकर लोगों ने नए-नए डेटिंग ट्रेंड फॉलोकरने शुरू कर दिए हैं। इनमें सबसे नया ट्रेंड है डेट देम टिल यू हेट देम। आइए इस डेटिंग ट्रेंड के बारे में विस्तार से जानते हैं।
DateTillYouHate जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर तेजी सेवायरल हो रहे हैं। इस ट्रेंड में लोग शुरू में वो अच्छा लगता था से लेकर मैं इस इंसान को नहीं झेल सकता तक के सफर के बारे में बताते हैं। यह ट्रेंड उन लोगों के बीच पॉपुलर हो रहा है जो रिश्तों को लेकर गंभीर नहीं होते। इसमें पार्टनर्स तब तक साथ रहते हैं जब तक कि वे एक-दूसरे से थक न जाएं या नफरत न होने लगे।
इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक वीडियोज के जरिए ये नया डेटिंग ट्रेंड तेजी से वायरल होता जा रहा है। इसमें किसी को तब तक डेट करो जब तक कि तुम उससे सचमुच नफरत न करने लगो। लोगों का मनना है कि वायरल हो रहे ट्रेंड को फॉलो करने से जेन जी को सही साथी ढूंढ़ने में मदद मिलेगी।