लाइफस्टाइल

Gen Z Dating Trend: ‘डेट टिल यू हेट’! अब नफरत तक डेटिंग कर रहे हैं लोग? जानिए क्या है ये नया ट्रेंड

Date Till You Hate Meaning: आज के दौर में जहां रिश्तों को लेकर सोच तेजी से बदल रही है, वहीं Gen Z नया डेटिंग ट्रेंड फॉलो कर रही है। इस ट्रेंड का नाम Date Till You Hate है यानी, जब तक नफरत न हो जाए, तब तक साथ रहो।

भारत

Anamika Mishra

Sep 14, 2025

Gen Z dating trends, Date till you hate meaning, toxic dating trend 2025, viral relationship trend on social media, modern dating culture Gen Z, emotional detachment in dating,
डेट टिल यू हेट डेटिंग ट्रेंड। (Image Source: Gemini AI)

Gen Z Dating Trends: पहले डेटिंग का मतलब होता था डिनर, अपने बारे में बातें बता देना और अगले दिन जवाब देने के लिए बेचैनी से सोचना। लेकिन, आजकल के जमाने में डेटिंग के प्रति लोगों का नजरिया बिल्कुल बदल गया है। सोशल मीडिया ने लोगों की जिंदगी को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। इससे प्रभावित होकर लोगों ने नए-नए डेटिंग ट्रेंड फॉलोकरने शुरू कर दिए हैं। इनमें सबसे नया ट्रेंड है डेट देम टिल यू हेट देम। आइए इस डेटिंग ट्रेंड के बारे में विस्तार से जानते हैं।

क्या है डेट टिल यू हेट ट्रेंड? (Date Till You Hate Trend)

DateTillYouHate जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर तेजी सेवायरल हो रहे हैं। इस ट्रेंड में लोग शुरू में वो अच्छा लगता था से लेकर मैं इस इंसान को नहीं झेल सकता तक के सफर के बारे में बताते हैं। यह ट्रेंड उन लोगों के बीच पॉपुलर हो रहा है जो रिश्तों को लेकर गंभीर नहीं होते। इसमें पार्टनर्स तब तक साथ रहते हैं जब तक कि वे एक-दूसरे से थक न जाएं या नफरत न होने लगे।

क्या है ये वायरल ट्रेंड (Viral Trend)

इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक वीडियोज के जरिए ये नया डेटिंग ट्रेंड तेजी से वायरल होता जा रहा है। इसमें किसी को तब तक डेट करो जब तक कि तुम उससे सचमुच नफरत न करने लगो। लोगों का मनना है कि वायरल हो रहे ट्रेंड को फॉलो करने से जेन जी को सही साथी ढूंढ़ने में मदद मिलेगी।

सोशल मीडिया पर क्यों हो रहा है ये ट्रेंड वायरल? (Why is this trend going viral)

  • Gen Z की सोच है Life is short, enjoy the moment
  • ब्रेकअप को ट्रॉमा नहीं, नॉर्मल फेज मानना
  • मीम्स, ट्रेंड्स और रील्स ने इसे एक कॉमेडिक टोन दे दी है

खतरनाक या कूल (Dangerous or Cool)

  • लोगों का मानना है कि ये ट्रेंड इमोशनल अटैचमेंट को कमजोर कर रहा है
  • इससे ट्रस्ट इश्यूज, कमिटमेंट फोबिया, और मेंटल हेल्थ पर असर हो सकता है
  • रिश्ते में संवेदनशीलता और गहराई की कमी हो सकती है

लाइफस्टाइल

रिलेशनशिप

14 Sept 2025 03:17 pm

