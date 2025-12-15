वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस को लगा झटका, इंडिया गठबंधन के इस दल ने छोड़ा साथ

कांग्रेस के द्वारा उठाए जा रहे वोट चोरी के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि न तो मेरा और न ही इंडिया गठबंधन के किसी साथी का इस मुद्दे से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हर एक पार्टी को अपना राजनीतिक मुद्दा तय करने की आजादी है। वह अपने हिसाब से राजनीतिक मुद्दा तय कर सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वोट चोरी का मुद्दा और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे को अपना मुख्य एजेंडा बनाया हुआ है। इसके बाद उन्होंने अपने आप को अलग करते हुए कहा कि हम कांग्रेस को कुछ कहने वाले कौन होते हैं? उन्हें जो सही लगता है, उन्हें वो करना चाहिए।