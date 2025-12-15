कांग्रेस की ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ रैलीः राहुल का BJP-RSS पर हमला, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल

खचाखच भरे मैदान में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग, भाजपा और आरएसएस पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास खत्म हो चुका है, यह उनके चेहरे से साफ झलकता है। वहीं, गृह मंत्री अमित शाह संसद में बोलते समय हाथ कांपते नजर आए। राहुल ने कहा कि सत्ता रहते ही इनकी बहादुरी दिखती है, सत्ता जाते ही यह बहादुरी कहां चली जाएगी, कहना मुश्किल है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह और विवेक जोशी भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इनके लिए कानून बदला है, पर कांग्रेस सरकार बनने पर इस कानून को बदला जाएगा और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने दो टूक कहा कि चुनाव आयुक्त देश के होते हैं, भाजपा के नहीं।