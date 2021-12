डेल्टा की तुलना में कम घातक है ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये महामारी खत्म होने के संकेत तो नहीं !

कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। हालांकि अभी तक किसी मरीज में गंभीर लक्षण देखने को नहीं मिले हैं। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि ये वेरिएंट डेल्टा से कम घातक है।

omicron Variant may be the beginning of the end of corona