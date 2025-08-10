राखी के दिन मृत भाई को बहन ने बांधी राखी, गांव में पसर गया मातम, तेंदुए के हमले से हुई थी मौत

नासिक जिले में वडनेर दुमाला गांव में रक्षाबंधन के दिन एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यहां एक तेंदुए ने बच्चे का शिकार कर लिया। उसका शव रक्षाबंधन के दिन बरामद किया गया। रोती-बिखलती बहन ने तीन साल के मृतक भाई की कलाई पर राखी बांधी। यह देखते ही पूरा गांव फफक कर रो पड़ा।
जानकारी के अनुसार, रक्षाबंधन से एक रात पहले दुमाला गांव में भगत परिवार का 3 साल का बच्चा आयुष घर के सामने खेल रहा था। तभी अचानक एक तेंदुआ आया और उसे झपट्टा मारकर ले गया। परिजनों ने तुरंत आयुष की खोजबीन शुरू की, कुछ देर बाद घर के पास आयुष का शव मिला। मासूम के शव को देखते ही परिवार के सदस्य बिखल पड़े। वहीं, रक्षाबंधन की सुबह आयुष की बहन, जो कल तक आयुष को राखी बांधने के लिए उत्साहित थी। रविवार को बिलख-बिलख कर रोए जा रही थी। जब लोग बच्चे के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे, उसी समय राखी बांधने का भी समय हो रहा था। बहन ने रोते हुए भाई की कलाई पर राखी बांध कर उसे अंतिम समय में विदा किया।
वहीं, राखी के मौके पर देश भर में कई दुखद मामले सामने आए। यूपी के देवरिया में पेट्रोल पंप के पास एक पुराना पेड़ सड़क पर गिर पड़ा। इसकी चपेट में बाइक सवार एक परिवार आ गया। हादसे में पिता और उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी और दो बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि बीजापुर के भैरमगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के एक गांव में राखी के दिन ही मातम पसर गया। अपने भाई को राखी बांधने रिश्तेदार के घर आयी एक 12 साल बच्ची की कुएं में डूबने से मौत हो गई है। बच्ची सुबह कुएं पर नहाने गई थी, इस दौरान यह हादसा हो गया।