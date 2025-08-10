राखी के दिन मृत भाई को बहन ने बांधी राखी, गांव में पसर गया मातम, तेंदुए के हमले से हुई थी मौत

जानकारी के अनुसार, रक्षाबंधन से एक रात पहले दुमाला गांव में भगत परिवार का 3 साल का बच्चा आयुष घर के सामने खेल रहा था। तभी अचानक एक तेंदुआ आया और उसे झपट्टा मारकर ले गया। परिजनों ने तुरंत आयुष की खोजबीन शुरू की, कुछ देर बाद घर के पास आयुष का शव मिला। मासूम के शव को देखते ही परिवार के सदस्य बिखल पड़े। वहीं, रक्षाबंधन की सुबह आयुष की बहन, जो कल तक आयुष को राखी बांधने के लिए उत्साहित थी। रविवार को बिलख-बिलख कर रोए जा रही थी। जब लोग बच्चे के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे, उसी समय राखी बांधने का भी समय हो रहा था। बहन ने रोते हुए भाई की कलाई पर राखी बांध कर उसे अंतिम समय में विदा किया।