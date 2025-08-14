जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘पहलगाम हमले को नजरअंदाज नहीं कर सकते’

उन्होंने आगे कहा कि जब सॉलिसिटर जनरल ने राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया था, तब संविधान पीठ ने केंद्र सरकार पर भरोसा किया था।



वहीं, सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय से जम्मू-कश्मीर की वर्तमान स्थिति पर विचार करने का आग्रह किया।