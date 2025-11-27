Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘DK शिवकुमार को चुना तो….’ सिद्धारमैया गुट ने कर दिया ऐलान, मुश्किल में फंसे राहुल और खरगे

Karnataka Politics: मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आई है कि सीएम सिद्धरामैया का खेमा डीके शिवकुमार को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। जानिए, विकल्प के रूप में किसका नाम सुझाया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 27, 2025

डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और सीएम सिद्धारमैया (Photo-IANS)

Karnataka Politics: कर्नाटक में एकबार फिर सियासी पारा हाई है। सीएम कुर्सी को लेकर लड़ाई बढ़ती जा रही है। डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके समर्थक कई दिनों दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इधर, सीएम सिद्धारमैया (CM Siddaramaiah) भी अपनी कुर्सी बचाने की पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। सीद्धारमैया का खेमा जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सांसद राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकता है।

शिवकुमार को अपना नेता मानने को तैयार नहीं

मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि सिद्धारमैया का खेमा किसी भी सूरत में डीके शिवकुमार को अपना बॉस मानने को तैयार नहीं है। अगर इस बात का संकेत मिला कि शिवकुमार राज्य के सीएम बनाए जा सकते हैं तो विरोधी खेमा हरकत में आ सकता है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि अगर पार्टी मुख्यमंत्री बदलने पर जोर देता है, तो उनके सामने नामों की एक लिस्ट पेश की जाएगी। इसमें एक विकल्प गृहमंत्री जी परमेश्वर हो सकते हैं। वह खुलकर अपनी दावेदारी पेश करते रहे हैं। इससे संकेत मिलते हैं कि सिद्धारमैया और शिवकुमार में दरार बरकरार है।

सतीश जारकिहोली की अगुवाई में बैठक

इधर, कर्नाटक सरकार में मंत्री सतीश जारकिहोली की अगुवाई में एक बैठक भी हुई थी। बीते बुधवार को जरकिहोली ने कांग्रेस आलाकमान से राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि वह जल्द ही खरगे से मुलाकात के लिए समय मांगेंगे। उनके अनुसार, उपमुख्यमंत्री शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं और उन्होंने पहले दिन से ही यह बात सबको बता दी थी, लेकिन पार्टी आलाकमान ने सिद्धरमैया को मौका दिया।

वोक्कालिगा समुदाय के मठ ने की DK को CM बनाने की मांग

इन सबके बीच वोक्कालिगा समुदाय के प्रमुख मठ आदिचुंचनगिरी मठ की एंट्री हो गई है। आदिचुंचनगिरी मठ के प्रमुख निर्मलानंद नाथ स्वामी ने कहा है कि डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को सूबे की सत्ता के शीर्ष पद को लेकर जल्द फैसला लेने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि टीवी पर लगातार राजनीतिक घटनाक्रम देख रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Nov 2025 01:58 pm

Hindi News / National News / ‘DK शिवकुमार को चुना तो….’ सिद्धारमैया गुट ने कर दिया ऐलान, मुश्किल में फंसे राहुल और खरगे

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना

राबड़ी आवास विवाद के बीच छलका रोहिणी आचार्य का दर्द, लालू के साथ AI वीडियो किया शेयर, लिखा- किसी बेटी का बाप होना आसान नहीं…’

रोहिणी आचार्य
पटना

विशाल गार्डन, मॉडर्न इंटीरियर और हाई सिक्योरिटी… कितना आलीशान है राबड़ी देवी का नया बंगला 39 हार्डिंग रोड?

bihar politics
पटना

10 सर्कुलर रोड से पहले किस बंगले में रहता था लालू परिवार? 2005 में घर खाली करने के नोटिस पर क्यों भड़क गए थे लालू यादव

bihar politics
पटना

400 माफिया रडार पर, स्कूल-कॉलेज के बाहर स्पेशल फोर्स… क्राइम कंट्रोल के लिए सम्राट चौधरी का एक्शन प्लान तैयार

bihar news: सम्राट चौधरी
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.