‘DK शिवकुमार को चुना तो….’ सिद्धारमैया गुट ने कर दिया ऐलान, मुश्किल में फंसे राहुल और खरगे

मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि सिद्धारमैया का खेमा किसी भी सूरत में डीके शिवकुमार को अपना बॉस मानने को तैयार नहीं है। अगर इस बात का संकेत मिला कि शिवकुमार राज्य के सीएम बनाए जा सकते हैं तो विरोधी खेमा हरकत में आ सकता है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि अगर पार्टी मुख्यमंत्री बदलने पर जोर देता है, तो उनके सामने नामों की एक लिस्ट पेश की जाएगी। इसमें एक विकल्प गृहमंत्री जी परमेश्वर हो सकते हैं। वह खुलकर अपनी दावेदारी पेश करते रहे हैं। इससे संकेत मिलते हैं कि सिद्धारमैया और शिवकुमार में दरार बरकरार है।