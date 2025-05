Operation Sindoor: खुशियों में बदला आक्रोश, सेना के शौर्य को किया सैल्यूट

भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) ( Pakistan and Pakistan Occupied Kashmir (POK) ) में आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor ) के बाद देश के लोगों में पैदा हुआ आक्रोश (The anger) अब खुशियों में बदलता नजर आ रहा है। आतंकी हमले (the terrorist attack) के 15 दिन बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ( Indian Army’s Operation Sindoor ) से पूरा माहौल बदल गया।