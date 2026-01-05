Assam Election: सर्वे में बताया असम चुनाव का नतीजा तो बोले सीएम- अभी सर्वे का समय नहीं है, जानिए BJP की चुनावी चाल

असम चुनाव से पहले बीजेपी और संघ अपनी जमीन मजबूत करने में जुटा है। बीत दस सालों से वहां भाजपा की सरकार है। पहले पांच साल सर्वानंद सोनेवाल असम के सीएम रहे हैं। वहीं 2021 से हिमंत बिस्वा सरमा राज्य में सत्ता की बागडोर थामे हुए हैं। वहीं, असम की जनसंख्या 2025 में अनुमानित 3.65 करोड़ है। 2011 की जनगमणा के अनुसार यहां हिंदू 61% और मुस्लिम 34% रहते हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार हिंदू वोट को एकीकृत रखने की कोशिश कर रही है। संघ भी असम में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कुछ दिनों पहले पूर्वोत्तर का दौरा कर चुके हैं। वह कुछ दिनों तक गुवाहाटी में प्रवास पर भी थे।