Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Vice President Election: विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, उन्होंने कहा, मैं निर्वाचित होता हूं तो…

Vice President: विपक्ष की ओर बी. सुदर्शन रेड्डी ने उपराष्ट्रपति पद के नामांकन भर दिया। इस अवसर पर कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे।

भारत

Swatantra Mishra

Aug 21, 2025

Sudershan Reddy filed nomination for Vice President
सुदर्शन रेड्डी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए भरा नामांकन (Photo: IANS)

Vice President Election News: इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी. सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार को शीर्ष विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ उतारा गया है। राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल और तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होगा।

ये भी पढ़ें

Monsoon session: विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा ने 12 और राज्यसभा ने 14 विधेयक पारित किए
Patrika Special News
Loksabha rajyasabha passed 26 bills

ये नेता रहे मौजूद

बी. सुदर्शन रेड्डी ने जब उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया, तब कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार, डीएमके नेता और अन्य दलों के नेता उनके साथ मौजूद रहे।

80 सांसदों ने नामांकण पत्र पर किए हस्ताक्षर

विपक्षी नेताओं के अनुसार, विभिन्न दलों के 80 सांसदों ने उनकी उम्मीदवारी के समर्थन में नामांकन पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। अपना नामांकन दाखिल करने के बाद न्यायमूर्ति रेड्डी ने एक बयान जारी कर सभी से उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करने का आग्रह किया। रेड्डी ने कहा कि वह 'विनम्रता, जिम्मेदारी और संविधान में निहित मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की गहरी भावना' के साथ राजनीतिक क्षेत्र में कदम रख रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के जज हैं बी सुदर्शन रेड्डी

उन्होंने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जज, कानून के छात्र और इस गणतंत्र की लोकतांत्रिक परंपराओं में रचे-बसे नागरिक के रूप में मेरी सार्वजनिक सेवा ने मुझे सिखाया है कि भारत की असली ताकत हर व्यक्ति की गरिमा, संवैधानिक नैतिकता की रक्षा और हमारी विविधता में एकता में निहित है।

'दो लोगों के बीच की प्रतियोगिता से बड़ा है यह चुनाव'

आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव को उन्होंने 'दो व्यक्तियों के बीच की प्रतियोगिता से कहीं बड़ा' बताया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव संविधान निर्माताओं के भारत के विचार को मजबूत करने के बारे में है - एक ऐसा भारत जहां संसद ईमानदारी से काम करे, असहमति का सम्मान हो, और संस्थान स्वतंत्रता व निष्पक्षता के साथ लोगों की सेवा करें।

मैं यदि निर्वाचित होता हूं तो…

उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका संसदीय लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं को बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि मैं निर्वाचित होता हूं तो मैं निष्पक्षता, गरिमा तथा संवाद एवं शिष्टाचार के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ अपनी भूमिका निभाने का वचन देता हूं।

इंडिया ब्लॉक के समर्थन के लिए आभार जताते हुए सुदर्शन रेड्डी ने कहा, "मैं विपक्षी दलों के नेताओं का आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और उन असंख्य नागरिकों का, जो न्याय, समानता और एकता की इस सामूहिक लड़ाई को प्रेरित करते हैं। हमारे संविधान में विश्वास और लोगों की उम्मीद के साथ, मैं इस यात्रा पर निकल रहा हूं। हमारा लोकतांत्रिक जोश हमें हमेशा मार्गदर्शन करता रहे।"

(स्रोत-आईएएनएस)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

राहुल गांधी

सोनिया गांधी

Published on:

21 Aug 2025 01:53 pm

Hindi News / National News / Vice President Election: विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, उन्होंने कहा, मैं निर्वाचित होता हूं तो…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.