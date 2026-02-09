लोकसभा में ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की अटकल तेज

इस हंगामे के चलते, लोकसभा में कांग्रेस सहित कुल 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित (Suspended) कर दिया गया। कांग्रेस इस बात से भी नाराज है कि स्पीकर ने सदन में यह दावा किया कि कांग्रेस के कई सदस्य प्रधानमंत्री के आसन के पास पहुंच कर कोई अप्रत्याशित घटना कर सकते हैं। इसके बाद स्पीकर ने प्रधानमंत्री से सदन में न आने का आग्रह किया।