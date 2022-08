Optical Illusion: इस तस्वीर में छिपा है भालू, ढूंढो तो जानें

Optical Illusion: आपकी नजर कितनी तेज है? आप कितनी तेजी से किसी तस्वीर में छिपे जानवर को ढूंढ लेते हैं। आपको इस तस्वीर में भालू को ढूँढना है जो बंदरों के बीच छिपा है।

ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ी तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब देखने को मिल रही है। कुछ तस्वीरें यूजर्स को कन्फ्यूज़ करते हैं और कुछ को सॉल्व करने में मजा आता है। कई तस्वीरें ऐसी होती हैं जो आपके व्यक्तित्व के बारे में बताती है तो कुछ आपकी तेज नजर को टेस्ट करते हैं, कुछ तो आप कितने क्रिएटिव हैं ये बताते हैं। आज एक ऐसी ही तस्वीर लेकर आए हैं जिसमें आपको छिपे हुए जानवर को ढूँढना है। ये इतना आसान नहीं है जितना कि आपको लग रहा है क्योंकि जो दिखाई देता है वो जरूरी नहीं की वास्तविकता में हो। इस तस्वीर में भी कुछ ऐसा ही है।

Optical Illusion: Spot the hidden Bear among the Monkeys