देशद्रोह कानून में जारी रहेगी रोक, "उचित कदम" उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया समय, जनवरी में होगी सुनवाई

Submitted by:

सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून में रोक जारी रखते हुए केंद्र सरकार को "उचित कदम" उठाने के लिए और अधिक समय दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 6 हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए भी कहा है।

Order putting sedition law on hold to continue, Supreme Court grants time to Central government