वियतनाम में बाढ़ का कहर, 100 से ज्यादा लोगों की मौत, कई लापता

बाढ़ के चलते घरों में बिजली नहीं है और मौसम बताने वालों ने 23 से 25 नवंबर तक ह्यू, डा नांग और पूर्वी क्वांग न्गाई प्रांत में बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। पर्यावरण मंत्रालय ने बाढ़ की वजह से पांच प्रांतों में 343 मिलियन डॉलर के आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया है।