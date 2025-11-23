वियतनाम में बाढ़ का कहर, 100 से ज्यादा लोगों की मौत, कई लापता

वियतनाम में बाढ़ का कहर। (फोटो- ANI)
वियतनाम में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने बड़ी तबाही मचाई है। डिजास्टर अथॉरिटीज के मुताबिक, वियतनाम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है। जबकि हजारों घर पानी में डूब गए हैं या तबाह हो गए हैं।
अक्टूबर के आखिर से वियतनाम के सेंट्रल और सेंट्रल हाइलैंड्स इलाकों में लगातार बारिश व बाढ़ से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है।
मीडिया आउटलेट ने देश के एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के हवाले से बताया कि 12 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। जो 24 घंटे पहले की तुलना में काफी ज्यादा है।
शनिवार सुबह के अपडेट में मरने वालों की संख्या 55 और लापता लोगों की संख्या 13 थी। अपडेट किए गए आंकड़ों में 90 कन्फर्म मौतें दिखाई गई हैं, जिसमें डाक लाक प्रोविंस में 63 मौतें हुईं, जबकि खान होआ में 14 मौतें और लाम डोंग में पांच मौतें दर्ज की गईं।
एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के मुताबिक, रविवार को बाढ़ या लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे पर कई जगहें ब्लॉक रहीं। रेलवे के कुछ हिस्से अभी भी सस्पेंड हैं।
बाढ़ के चलते घरों में बिजली नहीं है और मौसम बताने वालों ने 23 से 25 नवंबर तक ह्यू, डा नांग और पूर्वी क्वांग न्गाई प्रांत में बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। पर्यावरण मंत्रालय ने बाढ़ की वजह से पांच प्रांतों में 343 मिलियन डॉलर के आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया है।
अधिकारियों को उम्मीद है कि बाढ़ कम होने पर यह आंकड़ा और बढ़ेगा। डाक लाक, खान होआ और डोंग नाई बेसिन में नदियों में अभी भी उफान है।
डाक लाक के कुछ हिस्सों में बाढ़ का कहर जारी है, जहां होआ ज़ुआन, डोंग होआ, होआ थिन्ह और होआ माई समेत चार कम्यून और वार्ड पानी में डूबे हुए हैं। खेती को भारी नुकसान हुआ है, 80,825 हेक्टेयर फसलें और 117,067 हेक्टेयर बारहमासी पौधे बर्बाद हो गए हैं।
लोकल मीडिया ने बताया कि 3.23 मिलियन से अधिक जानवर और मुर्गियां मर गई हैं या बह गई हैं। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अभी भी बिखरे हुए हैं।
नेशनल हाईवे 1 फिर से खुल गया है, लेकिन दूसरे हाईवे पर 12 जगहें अभी भी लैंडस्लाइड या गहरे पानी की वजह से ब्लॉक हैं। अधिकारियों ने बताया कि छह रेलवे सेक्शन अभी भी बंद हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग