राष्ट्रीय

दिल्ली हवाई अड्डे पर सिंगापुर जाने वाली Air India की फ्लाइट से अचानक 200 से अधिक यात्री उतारे गए, सामने आई बड़ी वजह

दिल्ली एयरपोर्ट से सिंगापुर जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI2380 में तकनीकी खराबी! एयर कंडीशनिंग और बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी के चलते 200 से ज़्यादा यात्रियों को उतारा गया। यात्री तकरीबन दो घंटे तक विमान में फंसे रहे। जानिए पूरी खबर और आगे क्या हुआ...

भारत

Mukul Kumar

Sep 11, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

दिल्ली हवाई अड्डे पर सिंगापुर जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट से अचानक 200 से अधिक यात्रियों को उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि सभी यात्री फ्लाइट में लगभग दो घंटे तक बैठे रहे। इसके बाद, सभी से उतरने का आग्रह किया गया।

एयर इंडिया के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि खराब एयर कंडीशनिंग सिस्टम के कारण सभी यात्रियों को विमान से उतार दिया गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI2380 को रात लगभग 11 बजे दिल्ली हवाई अड्डे से रवाना होना था, लेकिन इसमें देरी हो गई।

विमान में मौजूद एक पत्रकार के हवाले से यह भी बताया गया कि फ्लाइट में एयर कंडीशनिंग सिस्टम खराब होने के साथ बिजली आपूर्ति में भी कुछ गड़बड़ी थी। लगभग दो घंटे तक विमान में बैठे रहने के बाद, सभी यात्रियों को फ्लाइट से उतारकर टर्मिनल भवन ले जाया गया।

खबर पर अपडेट जारी है…

संबंधित विषय:

एयर इंडिया

Published on:

11 Sept 2025 07:54 am

Hindi News / National News / दिल्ली हवाई अड्डे पर सिंगापुर जाने वाली Air India की फ्लाइट से अचानक 200 से अधिक यात्री उतारे गए, सामने आई बड़ी वजह

