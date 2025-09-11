दिल्ली हवाई अड्डे पर सिंगापुर जाने वाली Air India की फ्लाइट से अचानक 200 से अधिक यात्री उतारे गए, सामने आई बड़ी वजह

विमान में मौजूद एक पत्रकार के हवाले से यह भी बताया गया कि फ्लाइट में एयर कंडीशनिंग सिस्टम खराब होने के साथ बिजली आपूर्ति में भी कुछ गड़बड़ी थी। लगभग दो घंटे तक विमान में बैठे रहने के बाद, सभी यात्रियों को फ्लाइट से उतारकर टर्मिनल भवन ले जाया गया।