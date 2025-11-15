Bihar Election Result: ‘जो अपने भाई को नहीं मना सका….’, सीमांचल फतह के बाद गदगद हुए ओवैसी, तेजस्वी पर कसा तंज

एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सीमांचल के लिए न्याय की लड़ाई जारी रखेगी और विकास के लिए काम करेगी। हैदराबाद के सांसद और पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार की जनता द्वारा दिए गए जनादेश का स्वागत करती है। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देते हैं और अपनी शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान सीमांचल में प्रगति लाने, बाल मृत्यु दर को कम करने और महिलाओं व बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, पुल और उद्योग बनाने पर होगा। हम इस प्रयास में अपना पूरा सहयोग देंगे।