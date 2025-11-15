Patrika LogoSwitch to English

Bihar Election Result: ‘जो अपने भाई को नहीं मना सका….’, सीमांचल फतह के बाद गदगद हुए ओवैसी, तेजस्वी पर कसा तंज

Bihar Election Result: सीमांचल में जीत की पतंग उड़ाने के बाद AIMIM नेता ओवैसी ने तेजस्वी पर तंज कसा है। जानिए उन्होंने तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच के रिश्ते पर कौन सी बात कह दी...

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 15, 2025

असदुद्दीन ओवैसी और राजद नेता तेजस्वी यादव। (फोटो- IANS)

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने सीमांचल इलाके में एकबार फिर खुद को स्थापित किया है। पार्टी ने सीमांचल की 5 मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत का झंडा गाड़ दिया है। AIMIM ने न सिर्फ RJD द्वारा छीनी सभी सीटें फिर से जीतीं, बल्कि 8 सीटों पर महागठबंधन को हरवाने का काम भी किया।

RJD द्वारा छीनी सीटें फिर से जीतीं, 8 सीटों पर हरवाया

जोकीहाट से मोहम्मद मुर्शीद आलम, बहादुरगंज से मोहम्मद तौसीफ आलम, कोचाधामन से मोहम्मद सरवर अलाम, अमौर से अख्तरुल ईमान और बायसी से गुलाम सरवर चुनाव जीते हैं। दरअसल, साल 2020 में भी AIMIM ने इन्हीं सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन कुछ समय बाद मीम के चार विधायक टूटकर राजद में जा मिले। इसके बाद से लगने लगा था कि साल 2025 में AIMIM इन सीटों पर अपना प्रभुत्व दोबारा स्थापित नहीं कर पाएगी, लेकिन ओवैसी ने इन सभी कयासों को गलत साबित किया है।

8 सीटों पर महागठबंधन को हरवाया

बिहार विधानसभा चुनाव में 28 में से 10 सीटों पर AIMIM प्रत्याशी को जीत-हार के अंतर से ज्यादा वोट मिले। इससे 8 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी को सीधा नुकसान हुआ। ये सीट हैं- प्राणपुर, कसबा, गोपालगंज, महुआ, शेरघाटी, केवटी, दरभंगा ग्रामीण, अररिया और ढाका।

सीमांचल में मिली बंपर जीत के बाद ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह उनकी जीत नहीं है, बल्कि अल्लाह की रहमत और सीमांचल की आवाम की देन है। ओवैसी ने कहा कि महागठबंधन ने उन्हें BJP की B टीम करार देने की पूरी कोशिश की, लेकिन जनता ने उन पर भरोसा कायम रखा। ओवैसी ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि जो अपने भाई को नहीं मना सका, वह बिहार की जनता को कैसे जोड़ पाता।

सीमांचल के लिए न्याय की लड़ाई रहेगी जारी

एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सीमांचल के लिए न्याय की लड़ाई जारी रखेगी और विकास के लिए काम करेगी। हैदराबाद के सांसद और पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार की जनता द्वारा दिए गए जनादेश का स्वागत करती है। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देते हैं और अपनी शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान सीमांचल में प्रगति लाने, बाल मृत्यु दर को कम करने और महिलाओं व बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, पुल और उद्योग बनाने पर होगा। हम इस प्रयास में अपना पूरा सहयोग देंगे।

मुस्लिम समाज दूसरों के लिए सिर्फ वोटर बनकर न रहें

उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम समाज से फिर अपील करता हूं कि वे दूसरों के लिए सिर्फ वोटर न बनें, बल्कि नागरिक होने के नाते अपने अधिकार पाने के लिए नागरिक बनें। अगर आप वोट देंगे, तो चुनाव के बाद आपको भुला दिया जाएगा और अगर आप पर कोई मुसीबत आ पड़ी, तो कोई नहीं आएगा। बता दें कि बिहार चुनाव से पहले ओवैसी ने कहा था कि चुनाव के बाद बच्चों की तरह सिसक-सिसक कर मत रोना, हम BJP और कांग्रेस को छोड़ किसी के साथ भी गठबंधन के लिए तैयार हैं।

Published on:

15 Nov 2025 07:17 am

Hindi News / National News / Bihar Election Result: 'जो अपने भाई को नहीं मना सका….', सीमांचल फतह के बाद गदगद हुए ओवैसी, तेजस्वी पर कसा तंज

