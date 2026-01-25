25 जनवरी 2026,

Padam Awards 2026: पद्म पुरस्कारों का ऐलान, धर्मेंद्र को पद्म विभूषण, रोहित शर्मा को पद्म श्री; देखें पूरी लिस्ट

सरकार ने वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कारों के कुल 131 सम्मानों को स्वीकृति प्रदान की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 25, 2026

Padam Awards 2026

पद्म पुरस्कारों का ऐलान

Padam Awards 2026: सरकार ने वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कारों के कुल 131 सम्मानों को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल हैं। पद्म पुरस्कारों की 2026 सूची में 19 महिलाएं, 16 मरणोपरांत सम्मानित व्यक्तित्व और 6 विदेशी नागरिक/ प्रवासी भारतीय शामिल हैं।

इन पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर की गई है। इन्हें औपचारिक रूप से राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में मार्च या अप्रैल 2026 में आयोजित समारोहों में प्रदान किया जाएगा।

पद्म विभूषण

SNनाम (हिंदी)कार्यक्षेत्रराज्य
1धर्मेंद्र सिंह देओल (मरणोपरांत)Artमहाराष्ट्र
2के. टी. थॉमसPublic Affairsकेरल
3एन. राजमArtउत्तर प्रदेश
4पी. नारायणनLiterature and Educationकेरल
5वी. एस. अच्युतानंदन (मरणोपरांत)Public Affairsकेरल

पद्म भूषण

SNनाम (हिंदी)कार्यक्षेत्रराज्य
6अलका याग्निकArtमहाराष्ट्र
7भगत सिंह कोश्यारीPublic Affairsउत्तराखंड
8कल्लिपट्टी रामासामी पलानीस्वामीMedicineतमिलनाडु
9ममूटीArtकेरल
10डॉ. नोरी दत्तात्रेयुडुMedicineसंयुक्त राज्य अमेरिका
11पियूष पांडेय (मरणोपरांत)Artमहाराष्ट्र
12एस. के. एम. मैइलानंदनSocial Workतमिलनाडु
13शतावधानी आर. गणेशArtकर्नाटक
14 शिबू सोरेन (मरणोपरांत)Public Affairsझारखंड
15 उदय कोटकTrade and Industryमहाराष्ट्र
16वी. के. मल्होत्रा (मरणोपरांत)Public Affairsदिल्ली
17वेल्लापल्ली नटेसनPublic Affairsकेरल
18विजय अमृतराजSportsसंयुक्त राज्य अमेरिका

पद्म श्री

क्रमनामकार्यक्षेत्रराज्य / देश
19ए.ई. मुथुनायगमविज्ञान एवं अभियांत्रिकीकेरल
20अनिल कुमार रस्तोगीकलाउत्तर प्रदेश
21अंके गौड़ा एम.सामाजिक कार्यकर्नाटक
22अरमिडा फर्नांडीजचिकित्सामहाराष्ट्र
23अरविंद वैद्यकलागुजरात
24अशोक खाड़ेव्यापार एवं उद्योगमहाराष्ट्र
25अशोक कुमार सिंहविज्ञान एवं अभियांत्रिकीउत्तर प्रदेश
26अशोक कुमार हालदारसाहित्य एवं शिक्षापश्चिम बंगाल
27बलदेव सिंहखेलपंजाब
28भगवानदास रायकरखेलमध्य प्रदेश
29भारत सिंह भारतीकलाबिहार
30भिकल्या लाडक्या धिंडाकलामहाराष्ट्र
31बिश्वा बंधु (मरणोपरांत)कलाबिहार
32बृज लाल भट्टसामाजिक कार्यजम्मू-कश्मीर
33बुद्धा रश्मि मणिपुरातत्वउत्तर प्रदेश
34बुधरी टाटीसामाजिक कार्यछत्तीसगढ़
35चंद्रमौली गड्डामनुगुविज्ञान एवं अभियांत्रिकीतेलंगाना
36चरण हेम्ब्रमसाहित्य एवं शिक्षाओडिशा
37चिरंजी लाल यादवकलाउत्तर प्रदेश
38दीपिका रेड्डीकलातेलंगाना
39धार्मिक लाल चुनिलाल पंड्याकलागुजरात
40गड्डे बाबू राजेन्द्र प्रसादकलाआंध्र प्रदेश
41गफरुद्दीन मेवाती जोगीकलाराजस्थान
42गाम्बीर सिंह योंजोनसाहित्य एवं शिक्षापश्चिम बंगाल
43गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद (मरणोपरांत)कलाआंध्र प्रदेश
44गायत्री बालासुब्रमण्यम व रंजनी बालासुब्रमण्यम (युगल)कलातमिलनाडु
45गोपाल जी त्रिवेदीविज्ञान एवं अभियांत्रिकीबिहार
46गुडूरु वेंकट रावचिकित्सातेलंगाना
47एच.वी. हांडेचिकित्सातमिलनाडु
48हेली वारसामाजिक कार्यमेघालय
49हरि माधब मुखोपाध्याय (मरणोपरांत)कलापश्चिम बंगाल
50हरिचरण सैकियाकलाअसम
51हरमनप्रीत कौर भुल्लरखेलपंजाब
52इंदरजीत सिंह सिद्धूसामाजिक कार्यचंडीगढ़
53जनार्दन बापुराव बोठेसामाजिक कार्यमहाराष्ट्र
54जोगेश देउरीकृषिअसम
55जूज़र वासीविज्ञान एवं अभियांत्रिकीमहाराष्ट्र
56ज्योतिष देबनाथकलापश्चिम बंगाल
57के. पजनिवेलखेलपुडुचेरी
58के. रामासामीविज्ञान एवं अभियांत्रिकीतमिलनाडु
59के. विजय कुमारसिविल सेवातमिलनाडु
60कबिंद्र पुरकायस्थ (मरणोपरांत)सार्वजनिक कार्यअसम
61कैलाश चंद्र पंतसाहित्य एवं शिक्षामध्य प्रदेश
62कलामंडलम विमला मेननकलाकेरल
63केवल कृष्ण ठकरालचिकित्साउत्तर प्रदेश
64खेम राज सुंद्रियालकलाहरियाणा
65कोल्लकल देवकी अम्मा जीसामाजिक कार्यकेरल
66कृष्णमूर्ति बालासुब्रमण्यमविज्ञान एवं अभियांत्रिकीतेलंगाना
67कुमार बोसकलापश्चिम बंगाल
68कुमारस्वामी थंगराजविज्ञान एवं अभियांत्रिकीतेलंगाना
69लार्स-क्रिश्चियन कोचकलाजर्मनी
70ल्यूडमिला विक्टोरोव्ना खोखलोवासाहित्य एवं शिक्षारूस
71माधवन रंगनाथनकलामहाराष्ट्र
72मगंती मुरली मोहनकलाआंध्र प्रदेश
73महेंद्र कुमार मिश्रासाहित्य एवं शिक्षाओडिशा
74महेंद्र नाथ रॉयसाहित्य एवं शिक्षापश्चिम बंगाल
75ममिडाला जगदीश कुमारसाहित्य एवं शिक्षादिल्ली
76मंगला कपूरसाहित्य एवं शिक्षाउत्तर प्रदेश
77मीर हाजीभाई कसामभाईकलागुजरात
78मोहन नगरसामाजिक कार्यमध्य प्रदेश
79नारायण व्यासपुरातत्वमध्य प्रदेश
80नरेश चंद्र देव वर्मासाहित्य एवं शिक्षात्रिपुरा
81निलेश मंडलेवालासामाजिक कार्यगुजरात
82नुरुद्दीन अहमदकलाअसम
83ओथुवार तिरुथानी स्वामिनाथनकलातमिलनाडु
84डॉ. पद्मा गुरमेटचिकित्सालद्दाख
85पलकोंडा विजय आनंद रेड्डीचिकित्सातेलंगाना
86पोखिला लेखतेपीकलाअसम
87डॉ. प्रभाकर बसवप्रभु कोरेसाहित्य एवं शिक्षाकर्नाटक
88प्रतीक शर्माचिकित्साअमेरिका
89प्रवीण कुमारखेलउत्तर प्रदेश
90प्रेम लाल गौतमविज्ञान एवं अभियांत्रिकीहिमाचल प्रदेश
91प्रोसेंजीत चटर्जीकलापश्चिम बंगाल
92डॉ. पुन्नियमूर्ति नटेशनचिकित्सातमिलनाडु
93आर. कृष्णन (मरणोपरांत)कलातमिलनाडु
94आर.वी.एस. मणिसिविल सेवादिल्ली
95रबीलाल टुडूसाहित्य एवं शिक्षापश्चिम बंगाल
96रघुपत सिंह (मरणोपरांत)कृषिउत्तर प्रदेश
97रघुवीर तुकाराम खेड़करकलामहाराष्ट्र
98राजस्थपति कालीअप्पा गौंडरकलातमिलनाडु
99राजेंद्र प्रसादचिकित्साउत्तर प्रदेश
100रामा रेड्डी ममिडी (मरणोपरांत)पशुपालनतेलंगाना
101राममूर्ति श्रीधररेडियो प्रसारणदिल्ली
102रामचंद्र गोडबोले व सुनीता गोडबोले (युगल)चिकित्साछत्तीसगढ़
103रतीलाल बोरीसागरसाहित्य एवं शिक्षागुजरात
104रोहित शर्माखेलमहाराष्ट्र
105एस.जी. सुशीला अम्मासामाजिक कार्यकर्नाटक
106संग्युसांग एस. पोंगेनरकलानागालैंड
107संत निरंजन दासआध्यात्मिकतापंजाब
108सरत कुमार पात्रकलाओडिशा
109सरोज मंडलचिकित्सापश्चिम बंगाल
110सतीश शाह (मरणोपरांत)कलामहाराष्ट्र
111सत्यानारायण नुवालव्यापार एवं उद्योगमहाराष्ट्र
112सविता पुनियाखेलहरियाणा
113शफी शौकसाहित्य एवं शिक्षाजम्मू-कश्मीर
114शशि शेखर वेम्पटीसाहित्य एवं शिक्षाकर्नाटक
115श्रीरंग देवबा लाडकृषिमहाराष्ट्र
116शुभा वेंकटेश अयंगरविज्ञान एवं अभियांत्रिकीकर्नाटक
117श्याम सुंदरचिकित्साउत्तर प्रदेश
118सिमांचल पात्रोकलाओडिशा
119शिवशंकरीसाहित्य एवं शिक्षातमिलनाडु
120डॉ. सुरेश हनगावड़ीचिकित्साकर्नाटक
121स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराजसामाजिक कार्यराजस्थान
122टी.टी. जगन्नाथन (मरणोपरांत)व्यापार एवं उद्योगकर्नाटक
123टागा राम भीलकलाराजस्थान
124तरुण भट्टाचार्यकलापश्चिम बंगाल
125तेची गुबिनसामाजिक कार्यअरुणाचल प्रदेश
126तिरुवारूर भक्तवत्सलमकलातमिलनाडु
127त्रिप्ती मुखर्जीकलापश्चिम बंगाल
128वीझिनाथन कामकोटिविज्ञान एवं अभियांत्रिकीतमिलनाडु
129वेम्पटी कुटुंबा शास्त्रीसाहित्य एवं शिक्षाआंध्र प्रदेश
130व्लादिमेर मेस्तविरिश्विली (मरणोपरांत)खेलजॉर्जिया
131युमनाम जत्रा सिंह (मरणोपरांत)कलामणिपुर

Updated on:

25 Jan 2026 07:53 pm

Published on:

25 Jan 2026 07:28 pm

