Padam Awards 2026: पद्म पुरस्कारों का ऐलान, धर्मेंद्र को पद्म विभूषण, रोहित शर्मा को पद्म श्री; देखें पूरी लिस्ट

पद्म पुरस्कारों का ऐलान
Padam Awards 2026: सरकार ने वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कारों के कुल 131 सम्मानों को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल हैं। पद्म पुरस्कारों की 2026 सूची में 19 महिलाएं, 16 मरणोपरांत सम्मानित व्यक्तित्व और 6 विदेशी नागरिक/ प्रवासी भारतीय शामिल हैं।
इन पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर की गई है। इन्हें औपचारिक रूप से राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में मार्च या अप्रैल 2026 में आयोजित समारोहों में प्रदान किया जाएगा।
|SN
|नाम (हिंदी)
|कार्यक्षेत्र
|राज्य
|1
|धर्मेंद्र सिंह देओल (मरणोपरांत)
|Art
|महाराष्ट्र
|2
|के. टी. थॉमस
|Public Affairs
|केरल
|3
|एन. राजम
|Art
|उत्तर प्रदेश
|4
|पी. नारायणन
|Literature and Education
|केरल
|5
|वी. एस. अच्युतानंदन (मरणोपरांत)
|Public Affairs
|केरल
|SN
|नाम (हिंदी)
|कार्यक्षेत्र
|राज्य
|6
|अलका याग्निक
|Art
|महाराष्ट्र
|7
|भगत सिंह कोश्यारी
|Public Affairs
|उत्तराखंड
|8
|कल्लिपट्टी रामासामी पलानीस्वामी
|Medicine
|तमिलनाडु
|9
|ममूटी
|Art
|केरल
|10
|डॉ. नोरी दत्तात्रेयुडु
|Medicine
|संयुक्त राज्य अमेरिका
|11
|पियूष पांडेय (मरणोपरांत)
|Art
|महाराष्ट्र
|12
|एस. के. एम. मैइलानंदन
|Social Work
|तमिलनाडु
|13
|शतावधानी आर. गणेश
|Art
|कर्नाटक
|14
|शिबू सोरेन (मरणोपरांत)
|Public Affairs
|झारखंड
|15
|उदय कोटक
|Trade and Industry
|महाराष्ट्र
|16
|वी. के. मल्होत्रा (मरणोपरांत)
|Public Affairs
|दिल्ली
|17
|वेल्लापल्ली नटेसन
|Public Affairs
|केरल
|18
|विजय अमृतराज
|Sports
|संयुक्त राज्य अमेरिका
|क्रम
|नाम
|कार्यक्षेत्र
|राज्य / देश
|19
|ए.ई. मुथुनायगम
|विज्ञान एवं अभियांत्रिकी
|केरल
|20
|अनिल कुमार रस्तोगी
|कला
|उत्तर प्रदेश
|21
|अंके गौड़ा एम.
|सामाजिक कार्य
|कर्नाटक
|22
|अरमिडा फर्नांडीज
|चिकित्सा
|महाराष्ट्र
|23
|अरविंद वैद्य
|कला
|गुजरात
|24
|अशोक खाड़े
|व्यापार एवं उद्योग
|महाराष्ट्र
|25
|अशोक कुमार सिंह
|विज्ञान एवं अभियांत्रिकी
|उत्तर प्रदेश
|26
|अशोक कुमार हालदार
|साहित्य एवं शिक्षा
|पश्चिम बंगाल
|27
|बलदेव सिंह
|खेल
|पंजाब
|28
|भगवानदास रायकर
|खेल
|मध्य प्रदेश
|29
|भारत सिंह भारती
|कला
|बिहार
|30
|भिकल्या लाडक्या धिंडा
|कला
|महाराष्ट्र
|31
|बिश्वा बंधु (मरणोपरांत)
|कला
|बिहार
|32
|बृज लाल भट्ट
|सामाजिक कार्य
|जम्मू-कश्मीर
|33
|बुद्धा रश्मि मणि
|पुरातत्व
|उत्तर प्रदेश
|34
|बुधरी टाटी
|सामाजिक कार्य
|छत्तीसगढ़
|35
|चंद्रमौली गड्डामनुगु
|विज्ञान एवं अभियांत्रिकी
|तेलंगाना
|36
|चरण हेम्ब्रम
|साहित्य एवं शिक्षा
|ओडिशा
|37
|चिरंजी लाल यादव
|कला
|उत्तर प्रदेश
|38
|दीपिका रेड्डी
|कला
|तेलंगाना
|39
|धार्मिक लाल चुनिलाल पंड्या
|कला
|गुजरात
|40
|गड्डे बाबू राजेन्द्र प्रसाद
|कला
|आंध्र प्रदेश
|41
|गफरुद्दीन मेवाती जोगी
|कला
|राजस्थान
|42
|गाम्बीर सिंह योंजोन
|साहित्य एवं शिक्षा
|पश्चिम बंगाल
|43
|गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद (मरणोपरांत)
|कला
|आंध्र प्रदेश
|44
|गायत्री बालासुब्रमण्यम व रंजनी बालासुब्रमण्यम (युगल)
|कला
|तमिलनाडु
|45
|गोपाल जी त्रिवेदी
|विज्ञान एवं अभियांत्रिकी
|बिहार
|46
|गुडूरु वेंकट राव
|चिकित्सा
|तेलंगाना
|47
|एच.वी. हांडे
|चिकित्सा
|तमिलनाडु
|48
|हेली वार
|सामाजिक कार्य
|मेघालय
|49
|हरि माधब मुखोपाध्याय (मरणोपरांत)
|कला
|पश्चिम बंगाल
|50
|हरिचरण सैकिया
|कला
|असम
|51
|हरमनप्रीत कौर भुल्लर
|खेल
|पंजाब
|52
|इंदरजीत सिंह सिद्धू
|सामाजिक कार्य
|चंडीगढ़
|53
|जनार्दन बापुराव बोठे
|सामाजिक कार्य
|महाराष्ट्र
|54
|जोगेश देउरी
|कृषि
|असम
|55
|जूज़र वासी
|विज्ञान एवं अभियांत्रिकी
|महाराष्ट्र
|56
|ज्योतिष देबनाथ
|कला
|पश्चिम बंगाल
|57
|के. पजनिवेल
|खेल
|पुडुचेरी
|58
|के. रामासामी
|विज्ञान एवं अभियांत्रिकी
|तमिलनाडु
|59
|के. विजय कुमार
|सिविल सेवा
|तमिलनाडु
|60
|कबिंद्र पुरकायस्थ (मरणोपरांत)
|सार्वजनिक कार्य
|असम
|61
|कैलाश चंद्र पंत
|साहित्य एवं शिक्षा
|मध्य प्रदेश
|62
|कलामंडलम विमला मेनन
|कला
|केरल
|63
|केवल कृष्ण ठकराल
|चिकित्सा
|उत्तर प्रदेश
|64
|खेम राज सुंद्रियाल
|कला
|हरियाणा
|65
|कोल्लकल देवकी अम्मा जी
|सामाजिक कार्य
|केरल
|66
|कृष्णमूर्ति बालासुब्रमण्यम
|विज्ञान एवं अभियांत्रिकी
|तेलंगाना
|67
|कुमार बोस
|कला
|पश्चिम बंगाल
|68
|कुमारस्वामी थंगराज
|विज्ञान एवं अभियांत्रिकी
|तेलंगाना
|69
|लार्स-क्रिश्चियन कोच
|कला
|जर्मनी
|70
|ल्यूडमिला विक्टोरोव्ना खोखलोवा
|साहित्य एवं शिक्षा
|रूस
|71
|माधवन रंगनाथन
|कला
|महाराष्ट्र
|72
|मगंती मुरली मोहन
|कला
|आंध्र प्रदेश
|73
|महेंद्र कुमार मिश्रा
|साहित्य एवं शिक्षा
|ओडिशा
|74
|महेंद्र नाथ रॉय
|साहित्य एवं शिक्षा
|पश्चिम बंगाल
|75
|ममिडाला जगदीश कुमार
|साहित्य एवं शिक्षा
|दिल्ली
|76
|मंगला कपूर
|साहित्य एवं शिक्षा
|उत्तर प्रदेश
|77
|मीर हाजीभाई कसामभाई
|कला
|गुजरात
|78
|मोहन नगर
|सामाजिक कार्य
|मध्य प्रदेश
|79
|नारायण व्यास
|पुरातत्व
|मध्य प्रदेश
|80
|नरेश चंद्र देव वर्मा
|साहित्य एवं शिक्षा
|त्रिपुरा
|81
|निलेश मंडलेवाला
|सामाजिक कार्य
|गुजरात
|82
|नुरुद्दीन अहमद
|कला
|असम
|83
|ओथुवार तिरुथानी स्वामिनाथन
|कला
|तमिलनाडु
|84
|डॉ. पद्मा गुरमेट
|चिकित्सा
|लद्दाख
|85
|पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी
|चिकित्सा
|तेलंगाना
|86
|पोखिला लेखतेपी
|कला
|असम
|87
|डॉ. प्रभाकर बसवप्रभु कोरे
|साहित्य एवं शिक्षा
|कर्नाटक
|88
|प्रतीक शर्मा
|चिकित्सा
|अमेरिका
|89
|प्रवीण कुमार
|खेल
|उत्तर प्रदेश
|90
|प्रेम लाल गौतम
|विज्ञान एवं अभियांत्रिकी
|हिमाचल प्रदेश
|91
|प्रोसेंजीत चटर्जी
|कला
|पश्चिम बंगाल
|92
|डॉ. पुन्नियमूर्ति नटेशन
|चिकित्सा
|तमिलनाडु
|93
|आर. कृष्णन (मरणोपरांत)
|कला
|तमिलनाडु
|94
|आर.वी.एस. मणि
|सिविल सेवा
|दिल्ली
|95
|रबीलाल टुडू
|साहित्य एवं शिक्षा
|पश्चिम बंगाल
|96
|रघुपत सिंह (मरणोपरांत)
|कृषि
|उत्तर प्रदेश
|97
|रघुवीर तुकाराम खेड़कर
|कला
|महाराष्ट्र
|98
|राजस्थपति कालीअप्पा गौंडर
|कला
|तमिलनाडु
|99
|राजेंद्र प्रसाद
|चिकित्सा
|उत्तर प्रदेश
|100
|रामा रेड्डी ममिडी (मरणोपरांत)
|पशुपालन
|तेलंगाना
|101
|राममूर्ति श्रीधर
|रेडियो प्रसारण
|दिल्ली
|102
|रामचंद्र गोडबोले व सुनीता गोडबोले (युगल)
|चिकित्सा
|छत्तीसगढ़
|103
|रतीलाल बोरीसागर
|साहित्य एवं शिक्षा
|गुजरात
|104
|रोहित शर्मा
|खेल
|महाराष्ट्र
|105
|एस.जी. सुशीला अम्मा
|सामाजिक कार्य
|कर्नाटक
|106
|संग्युसांग एस. पोंगेनर
|कला
|नागालैंड
|107
|संत निरंजन दास
|आध्यात्मिकता
|पंजाब
|108
|सरत कुमार पात्र
|कला
|ओडिशा
|109
|सरोज मंडल
|चिकित्सा
|पश्चिम बंगाल
|110
|सतीश शाह (मरणोपरांत)
|कला
|महाराष्ट्र
|111
|सत्यानारायण नुवाल
|व्यापार एवं उद्योग
|महाराष्ट्र
|112
|सविता पुनिया
|खेल
|हरियाणा
|113
|शफी शौक
|साहित्य एवं शिक्षा
|जम्मू-कश्मीर
|114
|शशि शेखर वेम्पटी
|साहित्य एवं शिक्षा
|कर्नाटक
|115
|श्रीरंग देवबा लाड
|कृषि
|महाराष्ट्र
|116
|शुभा वेंकटेश अयंगर
|विज्ञान एवं अभियांत्रिकी
|कर्नाटक
|117
|श्याम सुंदर
|चिकित्सा
|उत्तर प्रदेश
|118
|सिमांचल पात्रो
|कला
|ओडिशा
|119
|शिवशंकरी
|साहित्य एवं शिक्षा
|तमिलनाडु
|120
|डॉ. सुरेश हनगावड़ी
|चिकित्सा
|कर्नाटक
|121
|स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज
|सामाजिक कार्य
|राजस्थान
|122
|टी.टी. जगन्नाथन (मरणोपरांत)
|व्यापार एवं उद्योग
|कर्नाटक
|123
|टागा राम भील
|कला
|राजस्थान
|124
|तरुण भट्टाचार्य
|कला
|पश्चिम बंगाल
|125
|तेची गुबिन
|सामाजिक कार्य
|अरुणाचल प्रदेश
|126
|तिरुवारूर भक्तवत्सलम
|कला
|तमिलनाडु
|127
|त्रिप्ती मुखर्जी
|कला
|पश्चिम बंगाल
|128
|वीझिनाथन कामकोटि
|विज्ञान एवं अभियांत्रिकी
|तमिलनाडु
|129
|वेम्पटी कुटुंबा शास्त्री
|साहित्य एवं शिक्षा
|आंध्र प्रदेश
|130
|व्लादिमेर मेस्तविरिश्विली (मरणोपरांत)
|खेल
|जॉर्जिया
|131
|युमनाम जत्रा सिंह (मरणोपरांत)
|कला
|मणिपुर
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग