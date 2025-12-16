पाकिस्तान से खरीदे गए दो फोन… पहलगाम मामले में NIA का बड़ा खुलासा

चार्जशीट में नामित मुख्य आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर साजिद जट्ट हैं, जो लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का शीर्ष कमांडर और द रेसिस्टेंस फ्रंट (TRF) का प्रमुख है। इसके अलावा तीन पाकिस्तानी आतंकवादी सुलेमान उर्फ फैसल जट्ट, हमजा अफगानी और जिब्रान को भी आरोपी बनाया गया है, जिन्हें जुलाई 2025 में दाचीगाम मुठभेड़ के दौरान 'ऑपरेशन महादेव' में मार गिराया गया था। प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और उसकी प्रॉक्सी द रेसिस्टेंस फ्रंट (TRF) को हमले की योजना बनाने, सुविधा प्रदान करने तथा उसे अंजाम देने के लिए आरोपी ठहराया गया है। वहीं, दो स्थानीय सहयोगी परवेज अहमद जोठार और बशीर अहमद जोठार (पहलगाम निवासी) को भी चार्जशीट में शामिल किया गया है, जिन्हें 22 जून 2025 को आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और दोनों वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।