चंडीगढ़ में आज से पेड पार्किंग की वापसी, प्राइवेट बैंक कर रही मदद, जानिए कितना देना होगा पैसा

Chandigarh Paid parking: चंडीगढ़ में आज से पेड पार्किंग की वापसी हो गई है। अब शहर में वाहन खड़ी करने के लिए लोगों को पैसा देना होगा। वाहन मालिकों से पार्किंग चार्ज वसूलने में एक प्राइवेट बैंक मदद कर रही है। जिसके जरिए लोगों को अलग-अलग वाहनों के लिए निर्धारित अलग-अलग रकम लिया जाएगा।

Paid parking returns from today in Chandigarh MC with help of ICICI Bank