Pakistan Border Smuggling: तस्कर पंजाब के रास्ते भारत भेज रहे ड्रोन, हथियार और गोलाबारूद, एजेंसियों ने ​किया आतंकवाद के साथ तस्करी के जाल का खुलासा

Pakistan Border Terror Smuggling to India Via Punjab: पाकिस्तान के तस्कर सीमा पार से पंजाब के रास्ते तस्करी कर सेटेलाइट से कनेक्टेड ड्रोन, हथियार और गोलाबारूद भेज रहे हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इस आशय का खुलासा किया है। इसमें आईएसआई,आतंककारियों और तस्करों के गठजोड़ के बारे में पता चला है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान स्थित नशीले पदार्थों के तस्करों ने पिछले छह महीनों के दौरान,बड़ी संख्या में ड्रोन भेजे हैं और सुरक्षा एजेंसियों ने कम से कम 400 ड्रोन जब्त करने में सफलता हासिल की है। तस्कर ड्रोन का उपयोग करके नशीले पदार्थ और हथियार भेज रहे हैं, जिनमें उन्हें ऑपरेशन की वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने की क्षमता है।