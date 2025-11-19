पाकिस्तानी कोर्ट ने माना, सिख महिला की मुस्लिम से शादी को लेकर पुलिस कर रही है टॉर्चर, दिया आदेश- बंद हो अत्याचार

सिख से मुस्लिम धर्म अपनाने वाली महिला की पहचान 48 वर्षीय सरबजीत कौर के रूप में हुई है। वह उन 2,000 सिख तीर्थयात्रियों में शामिल थीं, जो इस महीने की शुरुआत में गुरु नानक जयंती पर भारत से वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान गए थे। सभी लोग 13 नवंबर को वापस घर लौट आए, लेकिन कौर लापता हो गई।