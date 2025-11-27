‘हद में रहो…’, राम मंदिर के धर्मध्वजा पर पाकिस्तान देने लगा ज्ञान, भारत ने कहा- नसीहत देने का कोई अधिकार नहीं

पाकिस्तान के बयान पर कांग्रेस और भाजपा ने भी तीखा हमला बोला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, "पाकिस्तान, एक ऐसा देश जहां हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम हुआ और यहां तक ​​कि अहमदिया, अघाखानी, शिया, बलूच भी मारे गए, वह ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है? वह भी 26/11 को, जिस दिन उन्होंने भारत पर हमले करने के लिए कई आतंकवादी भेजे और 170 बेगुनाह भारतीयों को मार डाला। ऐसी बातें भारत में भी सुनी जाती हैं और ऐसा लगता है कि विपक्ष के कुछ नेता हिंदुत्व, राम मंदिर, भगवान राम के अस्तित्व और ध्वजारोहण के खिलाफ इसी स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं।"