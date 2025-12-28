सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद पाकिस्तान की बढ़ी टेंशन, चेनाब पर दुलहस्ती-2 प्रोजेक्ट को मोदी सरकार की मंजूरी



दुलहस्ती परियोजना के पहले चरण को सिंधु जल समझौते की शर्तों के कारण रन ऑफ द रिवर की तरह तैयार किया गया था। इसका मतलब है नदी के प्रवाह में कोई बाधा डाले बिना जल विद्युत का उत्पादन करना। लेकिन, किश्तवाड़ में इस परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी देने से पहले समिति ने यह दर्ज किया कि सिंधु जल संधि 23 अप्रैल 2025 को प्रभावी रूप से निलंबित है। दुलहस्ती परियोजना का दूसरा चरण 390 मेगावाॅट क्षमता के पहले चरण का ही विस्तार है। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) 2007 से इसका संचालन कर रही है।