चुप क्यों हैं PM मोदी, शाह? पाकिस्तान की धमकी पर TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरा

अभिषेक बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi), गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) पर निशाना साधते हुए कहा कि जब पाकिस्तान से सीधी धमकी मिल रही है, तब भी केंद्र सरकार के नेता चुप हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह अक्सर बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी और पाकिस्तानी कहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की ओर से धमकी आती है, तो वे कोई प्रतिक्रिया नहीं देते।