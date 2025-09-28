Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

फिलिस्तीनी राजदूत ने जमकर की मोदी सरकार की तारीफ, बोले- अब भारत अपनी ताकत से दुनिया के…

फिलिस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश ने भारत और मोदी सरकार की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अपनी ताकत से वैश्विक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता है। उन्होंने भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में सराहा।

less than 1 minute read

भारत

image

Mukul Kumar

Sep 28, 2025

भारत में फिलिस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश। (फोटो- ANI)

भारत में फिलिस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश ने इंडिया और मोदी सरकार की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मुद्दों पर भारत दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

शावेश ने कहा कि अब भारत अपनी ताकत से दुनिया के परिदृश्य को बदलने की क्षमता भी रखता है। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब हम भारत की बात करते हैं, तो हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि जब भारत की चर्चा होती है, तो हम 1.4 अरब लोगों की भी बात कर रहे होते हैं। जब हम भारत की बात करते हैं, तो हम उसे संयुक्त राष्ट्र में आठ वर्षों तक सेवा देने वाला देश मानते हैं।

शावेश ने कहा कि जब भारत संयुक्त राष्ट्र में कोई निर्णय लेता है, तो वह समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को बदल सकता है। हम भारत से उसकी अत्यंत प्रचंड, अत्यंत सम्मानित और सुप्रसिद्ध राजनीतिक शक्ति का उपयोग करने की अपेक्षा करते हैं।

खबर पर अपडेट जारी है…

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

pm modi

Published on:

28 Sept 2025 12:20 pm

Hindi News / National News / फिलिस्तीनी राजदूत ने जमकर की मोदी सरकार की तारीफ, बोले- अब भारत अपनी ताकत से दुनिया के…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दसवीं पास जुगाड़ू इंजीनियर ने कबाड़ कार से बनाई रोल्स रॉयस, अक्षय कुमार को देगा गिफ्ट

Haryana 10 pass man modified a scrap car into Rolls-Royce
राष्ट्रीय

BF की हत्या करने के बाद पुलिस को महिला ने मिलाया फोन, कहा- सिलबट्टे से सिर कूच दिया, कमरे में लाश पड़ी है

राष्ट्रीय

जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा गर्ग सैकिया ने सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज की FIR

Zubeen Garg
राष्ट्रीय

‘नीतीश कुमार के दिन पूरे हो गए’… पिता लालू यादव के अपमान पर तेज प्रताप का बड़ा बयान

Tej Pratap yadav
राष्ट्रीय

पटना एयरपोर्ट के पास संदिग्ध रूप से घूम रहा था शख्स, सेना की फर्जी ID और इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा कार्ड बरामद

Bihar crime
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.