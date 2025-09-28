फिलिस्तीनी राजदूत ने जमकर की मोदी सरकार की तारीफ, बोले- अब भारत अपनी ताकत से दुनिया के…

फिलिस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश ने भारत और मोदी सरकार की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अपनी ताकत से वैश्विक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता है। उन्होंने भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में सराहा। less than 1 minute read