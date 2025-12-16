पंडित राजा काले और पंडित तरुण भट्टाचार्य तानसेन अलंकरण से हुए सम्मानित

मध्य प्रदेश सीएम डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअली भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र के देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित तानसेन संगीत समारोह का शुभारंभ किया। तानसेन समारोह के साथ राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण एवं राजा मानसिंह तोमर सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर प्रख्यात शास्त्रीय गायक पं. राजा काले (मुंबई) को वर्ष 2024 तथा सुविख्यात संतूर वादक पं. तरुण भट्टाचार्य को वर्ष 2025 के तानसेन अलंकरण से विभूषित किया गया।