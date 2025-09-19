Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों को नेपाल-पाकिस्तान भेज देना चाहिए’, पप्पू यादव का बड़ा बयान

पप्पू यादव ने धीरेंद्र शास्त्री पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने शास्त्री को 'मूर्ख' तक कह डाला और सरकार द्वारा प्रायोजित मार्केटिंग करने का आरोप लगाया है। आगे बढ़ते हुए, यादव ने शास्त्री को नेपाल-पाकिस्तान भेजने की मांग तक कर दी।

भारत

Mukul Kumar

Sep 19, 2025

पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री। (फोटो- IANS)

पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग मार्केटिंग के लिए सरकार प्रायोजित काम करते हैं।

पप्पू यादव ने यह तक कह दिया है कि धीरेन्द्र शास्त्री की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। ये मूर्ख टाइप के लोग हैं, जिनका ज्ञान से लेना-देना नहीं है। भारत की संस्कृति का पता नहीं है। इनकी बातों को लोग हल्के में लेते हैं और ऐसे लोगों को नेपाल और पाकिस्तान भेज देना चाहिए।

दरअसल, पप्पू यदव लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों के समर्थन में अपना बयान दे रहे थे। इसी दौरान, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को भी घेर लिया।

ये भी पढ़ें

बार-बार अपमान का घूंट पी रहे पप्पू यादव, अब लालू पर फूटा गुस्सा, मुस्लिम-यादव समीकरण पर कही बड़ी बात
Patrika Special News
Pappu Yadav

राहल के समर्थन में क्या बोले पप्पू यादव?

वहीं, राहुल के समर्थन में पप्पू ने कहा कि चुनाव आयोग ने 'वोट चोरी' के अलग-अलग पैटर्न तय किए हैं, जिन्हें राहुल गांधी ने उजागर किया है।

पप्पू यादव ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी संविधान की रक्षा और आम आदमी के वोट के अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं।

राहुल गांधी ने साफतौर पर कहा है कि लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि इसके पीछे कौन है और क्यों इतनी बड़ी तादाद में वोट काटे जा रहे हैं? मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग ने 'वोट चोरी' के अलग-अलग पैटर्न तय किए हैं, जिन्हें राहुल गांधी ने उजागर करने का काम किया है।"

भाजपा-आरएसएस को भी पप्पू यादव ने घेरा

पप्पू यादव ने चुनाव आयोग को भाजपा-आरएसएस का एजेंट बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग प्रो-भाजपा और आरएसएस है। वे एंटी-संविधान, एंटी-दलित, एंटी-ओबीसी और एंटी-नेशन हैं। ऐसे लोगों को इस पद पर नहीं रहना चाहिए।

सांसद ने महागठबंधन की एकता पर जोर देते हुए कहा कि सबकी अपनी-अपनी पार्टी है और कांग्रेस का अपना तरीका है। हमारी पांच गारंटी हैं और उसको लेकर बैठकें हो रही हैं। लोगों को जो काम चाहिए, हम उस पर काम कर रहे हैं।

हर पार्टी का मेनिफेस्टो कोई और तैयार नहीं कर सकता। राहुल गांधी के नेतृत्व में 'वोट अधिकार यात्रा' निकाली गई और इस दौरान आम लोगों का खूब समर्थन भी मिला है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

politics

Updated on:

19 Sept 2025 12:26 pm

Published on:

19 Sept 2025 12:19 pm

Hindi News / National News / ‘धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों को नेपाल-पाकिस्तान भेज देना चाहिए’, पप्पू यादव का बड़ा बयान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.