‘धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों को नेपाल-पाकिस्तान भेज देना चाहिए’, पप्पू यादव का बड़ा बयान

पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग मार्केटिंग के लिए सरकार प्रायोजित काम करते हैं।
पप्पू यादव ने यह तक कह दिया है कि धीरेन्द्र शास्त्री की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। ये मूर्ख टाइप के लोग हैं, जिनका ज्ञान से लेना-देना नहीं है। भारत की संस्कृति का पता नहीं है। इनकी बातों को लोग हल्के में लेते हैं और ऐसे लोगों को नेपाल और पाकिस्तान भेज देना चाहिए।
दरअसल, पप्पू यदव लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों के समर्थन में अपना बयान दे रहे थे। इसी दौरान, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को भी घेर लिया।
वहीं, राहुल के समर्थन में पप्पू ने कहा कि चुनाव आयोग ने 'वोट चोरी' के अलग-अलग पैटर्न तय किए हैं, जिन्हें राहुल गांधी ने उजागर किया है।
पप्पू यादव ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी संविधान की रक्षा और आम आदमी के वोट के अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं।
राहुल गांधी ने साफतौर पर कहा है कि लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि इसके पीछे कौन है और क्यों इतनी बड़ी तादाद में वोट काटे जा रहे हैं? मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग ने 'वोट चोरी' के अलग-अलग पैटर्न तय किए हैं, जिन्हें राहुल गांधी ने उजागर करने का काम किया है।"
पप्पू यादव ने चुनाव आयोग को भाजपा-आरएसएस का एजेंट बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग प्रो-भाजपा और आरएसएस है। वे एंटी-संविधान, एंटी-दलित, एंटी-ओबीसी और एंटी-नेशन हैं। ऐसे लोगों को इस पद पर नहीं रहना चाहिए।
सांसद ने महागठबंधन की एकता पर जोर देते हुए कहा कि सबकी अपनी-अपनी पार्टी है और कांग्रेस का अपना तरीका है। हमारी पांच गारंटी हैं और उसको लेकर बैठकें हो रही हैं। लोगों को जो काम चाहिए, हम उस पर काम कर रहे हैं।
हर पार्टी का मेनिफेस्टो कोई और तैयार नहीं कर सकता। राहुल गांधी के नेतृत्व में 'वोट अधिकार यात्रा' निकाली गई और इस दौरान आम लोगों का खूब समर्थन भी मिला है।