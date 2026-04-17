‘नेता देखते हैं सबसे ज्यादा पोर्न’, बिहार के इस सांसद ने पार्लियामेंट में दिए बयान से मचा बवाल

पप्पू यादव ने सांसदों और नेताओं की छवि पर सीधा हमला करते हुए चौंकाने वाले दावे किए। उन्होंने कहा कि देश के 755 सांसदों पर यौन शोषण के आरोप हैं, जिनमें से 155 मामलों में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में यौन शोषण के मामलों में सबसे आगे नेता हैं, उसके बाद बाबा और फिर अधिकारी आते हैं। हमाम में हम सब नंगे हैं। उनके इस बयान के दौरान सदन में कई बार शेम-शेम के नारे भी सुनाई दिए।