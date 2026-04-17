“क्या मैं आतंकी हूं?” पवन खेड़ा को मिला सुप्रीम कोर्ट से झटका, खेड़ा पर गिरफ्तारी का खतरा बरकरार

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट बेल पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि पवन खेड़ा अब असम पुलिस की कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। हालांकि अदालत ने उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की अनुमति दी। साथ ही यह भी कहा कि वहां की अदालत इस मामले को केवल तथ्यों के आधार पर देखे। सुनवाई के दौरान अदालत ने खेड़ा द्वारा गलत आधार कार्ड पेश करने पर नाराजगी भी जताई। खेड़ा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अंतरिम राहत की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसी दौरान उन्होंने भावुक होकर कहा, “क्या मैं आतंकी हूं?”