संसद पर आतंकी हमले के बाद सोनिया गांधी ने अटल बिहारी को क्यों किया था फोन? जानें दोनों के बीच क्या हुई थी बात

Ashok Tandon on Vajpayee: दिल्ली में हुए आतंकी हमलों का इतिहास पुराना है। दिल्ली 2001 में भी भीषण आतंकी हमले का शिकार हुई थी। इस बार आतंकियों का निशाना दिल्ली में स्थित संसद भवन था। आतंकियों के हमले के समय संसदीय कार्यवाही चल रही थी। उस वक्त कई बड़े नेता संसद भवन में ही मौजूद थे। पूर्व PM वाजपेयी के करीबी अशोक टंडन की किताब का एक दावा खूब सुर्खियां बटोर रहा है कि संसद भवन पर आतंकी हमले के बाद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया था। साथ ही, किताब में दावा किया गया है कि सोनिया गांधी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी से बातचीत के दौरान उनकी सलामती की खबर पूछी थी।