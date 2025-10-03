क्या काम करेगी 24 संसदीय समिति? शशि थरूर-राहुल गांधी समेत कई बड़े विपक्षी नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी, LIST

संसद की 24 स्थायी समितियों का गठन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित विषयों पर काम करने के लिए किया गया है। इन समितियों में 31 सदस्य होते हैं, जिनमें से 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से चुने जाते हैं। इन समितियों का उद्देश्य विधायी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है, साथ ही मंत्रालयों की निगरानी करना और नीति निर्माण में सुधार करना है।