भारतीय सेना में अब बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बताया, क्या है जेंडर गैप भरने का प्लान

रक्षामंत्री ने 15 देशों की महिला अधिकारियों की उपस्थिति का स्वागत किया, जो संयुक्त राष्ट्र के महिला सैन्य पर्यवेक्षक कोर्स में भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी मिशनों में महिला अधिकारियों की भागीदारी बढ़ाने की नीतियां अपनाई हैं। सिंह ने कहा, इस तरह के कोर्स के माध्यम से हम महिला अधिकारियों को जटिल शांति मिशनों के लिए तैयार करते हैं और हमारी सेना में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने महिला अधिकारियों को रोल मॉडल बताते हुए कहा कि उनकी मौजूदगी यौन हिंसा को रोकने, मानवीय सहायता तक पहुंच बढ़ाने और जमीनी स्तर पर जेंडर समानता को बढ़ावा देने में मदद करती है।