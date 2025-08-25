भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर सिर्फ 10-10 रुपये में मिलेगा चाय-पानी, यात्रियों के लिए खुल गया नया कैफे

8,307 करोड़ रुपये की लागत से छह लेन वाली रिंग रोड को बनाया जायेगा। इसकी लंबाई 110।875 किलोमीटर होगी। यह परियोजना तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों (NH-55, NH-57 और NH-655) और एक राज्य राजमार्ग (SH-65) को जोड़ती है। जिससे पूरे ओडिशा में प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और रसद केंद्रों को निर्बाध कनेक्टिविटी मिलती है।