दुबई में 40 हजार रुपये की नौकरी का ऑफर, कंबोडिया में छीन लिए गए पासपोर्ट; जानें ठगों की चंगुल से बचकर कैसे वापस लौटे 3 भारतीय?

ईमेल में कुमार ने कहा कि अली खुमेनी नाम के एक शख्स ने उन्हें दुबई में नौकरी दिलाने के बहाने तस्करी के जरिए कंबोडिया तक पहुंचा दिया। मार्च 2024 में कुमार खुमेनी की बातों में आकर नौकरी करने दुबई पहुंच गए। वहां पहले से ही कई भारतीयों को स्कैम का शिकार बनाया गया था।