Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पंजाब को उबालने की स्क्रिप्ट तैयार, संविधान दिवस पर मोदी सरकार को सीधी चुनौती, पत्रिका की रिपोर्ट में निकला सच

किसान संगठन 26 नवंबर को चंडीगढ़ में प्रदर्शन करेंगे और इस बार उनके साथ छात्र तथा बिजली कर्मचारी भी जुड़े हैं। आंदोलन को एमएसपी से आगे बढ़ाकर ‘पंजाब बचाओ’ और अस्मिता के मुद्दों से जोड़ा गया है। गांवों और विश्वविद्यालयों में माहौल गरम है। संसद सत्र से ठीक पहले आंदोलन की टाइमिंग रणनीतिक मानी जा रही है। पढ़ें पत्रिका संवाददाता विकास सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

image

Vikash Singh

Nov 25, 2025

Preparations to bring Punjab to a boil again

पंजाब को फिर से उबालने की तैयारी (फोटो- पत्रिका)

Patrika Ground Report: केंद्र सरकार के खिलाफ पंजाब को एक बार फिर उबालने की अंदरखाने तैयारी है। पांच साल पहले किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली में आंदोलन की अगुवाई कर चुके किसान संगठन एक बार फिर ठीक उसी 26 नवंबर, संविधान दिवस को प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इस बार दिल्ली में नहीं बल्कि चंडीगढ़ में और निशाने पर केंद्र सरकार की होगी।

इस बार किसानों ने छात्रों और बिजली कर्मचारियों को साधा

खास बात यह है कि इस बार किसान अकेले नहीं बल्कि उन्होंने छात्रों और बिजली कर्मचारियों को भी साथ लेकर इसे पंजाब की अस्मिता से जोड़कर आंदोलन की रणनीति बनाई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, लेकिन गांव-गांव में खेतों-दफ्तरों और कॉलेजों में 'चलो चंडीगढ़' का आह्वान किया जा रहा है।

पत्रिका संवाददाता ने की पड़ताल

पत्रिका के संवाददाता ने चंडीगढ़-मोहाली के आसपास करीब एक दर्जन गांवाें का दौरा कर पड़ताल की तो यह कहानी और उसके पीछे पंजाब को उबालने की योजना सामने आई। पड़ताल में सामने आया कि वामपंथी नेतृत्व वाले किसानों-कर्मचारियों व छात्र संगठनों ने अपनी-अपनी मांगों को लेकर लड़ाई को मांगों से ज्यादा 'वैचारिक जंग' बना दिया है।

संघ का बायकॉट करने का प्लान

आंदोलन के रणनीतिकारों ने वार-रूम में तय किया गया है कि दिल्ली की सत्ता के प्रतीक 'राइट विंग' को पंजाब से पूरी तरह 'बॉयकॉट' करना है। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुर्दाबाद के लिखे स्लोगन इसके सबूत हैं। यूनिवर्सिटी छात्र गगन का कहना है कि विद्यार्थियों और किसानों ने आरएसएस, बीजेपी और एवीबीपी को आंदोलन से पूरी तरह बैन किया है। इनको यहां एंट्री नहीं है।

इमोशनल कार्ड: एमएसपी से आगे ‘पंजाब बचाओ’ का दांव

पहले आंदोलन कर चुके संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) के नेताओं ने बातचीत में माना है कि केवल किसानों के एमएसपी के मुद्दे पर अब पूरे पंजाब को 2020 की तरह लामबंद नहीं किया जा सकता। इसलिए स्टूडेंट्स और कर्मचारियों के साथ आम जनता को जोड़ने के लिए चंडीगढ़ पर पंजाब का हक, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) में सदस्य बढ़ाकर पंजाब का प्रभुत्व कम करने और पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट का चुनाव नहीं करवाकर केंद्र के दखल के मुद्दे जोड़कर आंदोलन में 'पंजाबी अस्मिता' या 'पंजाब बचाओ' का इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है।

किसानों के गुस्से को दी हवा…

पंजाब के गांवों में केंद्र के प्रति नाराजगी बढ़ाई जा रही है। मोहाली जिले के शिंघरिवाल गांव में 70 साल के किसान जसवीर सिंह ने बताया मोदी सरकार हमारी सुन नहीं रही। मैं पहले दिल्ली गया था, अब 26 को चंडीगढ़ जाऊंगा। खेतों में पानी दे रहे किसानों ने बताया, हम खाद के लिए कतारों में लगे हैं। नेता हमें समझा रहे हैं कि यह किल्लत एक 'साजिश' है। हम केंद्र की नीतियों को पंजाब पर हावी नहीं होने देंगे। किसान नेता इसी 'गुस्से' को 'ईंधन' की तरह इस्तेमाल कर भीड़ जुटाने में लगे हैं।

यूनिवर्सिटी में सुलगती चिंगारी

पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) के कैंपस में मुद्दा सीनेट का है। छात्र संगठन 'सोफू' के सदस्य अवतार सिंह बताते हैं, अक्टूबर 2024 में सीनेट-सिंडिकेट का कार्यकाल खत्म हो गया लेकिन केंद्र सरकार चुनाव नहीं करवा रही। सीनेट खत्म हुई, तो 200 कॉलेजों की स्वायत्तता खत्म होगी। हम किसान संगठनों के साथ मिलकर चंडीगढ़ जाम करेंगे।

टाइमिंग का खेल, संसद सत्र से 5 दिन पहले

आंदोलनकारियों ने नई रणनीति में आंदोलन की खास टाइमिंग चुनी है। 26 नवंबर की तारीख सिर्फ 'संविधान दिवस' या आंदोलन की बरसी भर नहीं बल्कि उनकी नजर एक दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र पर भी है। उनकी रणनीति है कि आंदोलन में बवाल से संसद में पंजाब का मुद्दा प्रमुखता से उठे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

25 Nov 2025 07:15 am

Published on:

25 Nov 2025 07:13 am

Hindi News / National News / पंजाब को उबालने की स्क्रिप्ट तैयार, संविधान दिवस पर मोदी सरकार को सीधी चुनौती, पत्रिका की रिपोर्ट में निकला सच

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: राबड़ी आवास से कई दिनों बाद बाहर आए तेजस्वी यादव…पर चुप्पी बरकरार, पत्नी और बच्चे भी दिल्ली रवाना

तेजस्वी यादव: bihar politics
पटना

राबड़ी देवी ने क्यों दायर की जज बदलने की याचिका? लालू परिवार के कई मामलों की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने

Bihar News:
पटना

पदभार संभालते ही शराबबंदी पर बिजेंद्र यादव का बड़ा बयान, कहा– गड़बड़ी को ठीक किया जाएगा

बिजेंद्र यादव
पटना

‘कचरा इतना नहीं करो कि साफ करने में घिन आए…’ खेसारी लाल यादव ने किस पर कसा तंज?

खेसारी लाल यादव
पटना

Bihar Politics: बिहार में क्यों चुनाव हार गया महागठबंधन? कांग्रेस ने 43 नेताओं को थमाया नोटिस तो बाहर आई सच्चाई

mallikarjun kharge rahul gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.