Patrika Interview: आयुर्वेद को मिलेगी वैश्विक पहचान, 25 देशों से हुए समझौते- मंत्री प्रतापराव जाधव

केंद्रीय आयुष, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव ने पत्रिका से विशेष बातचीत में आयुष मंत्रालय की योजनाओं, चुनौतियों और उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे रिसर्च, संस्थागत विस्तार, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और डिजिटल नवाचार के जरिए आयुर्वेद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रहा है। चाहे बात हो हार्वर्ड जैसे संस्थानों से समझौते की योजना की, या देशभर में एम्स जैसे आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना की, मंत्री ने स्पष्ट किया कि आयुष अब मुख्यधारा की चिकित्सा व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बन रहा है। उनसे बातचीत के कुछ अंश प्रस्तुत हैं -