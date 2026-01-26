पत्रिका सर्वे: 56% लोग चाहते संविधान में बड़े बदलाव, नेताओं का घट रहा संवैधानिक मूल्यों में विश्वास

Patrika Online Survey on Indian Constitution: देश 56 फीसदी लोग संविधान में बड़े बदलाव की हिमायत करते हैं, वहीं 40 फीसदी लोगों का मानना है कि नागरिक अधिकारों के हनन पर सरकार की प्रतिक्रिया कमजोर होती है। गणतंत्र दिवस पर संविधान की पालना व नागरिक अधिकारों के बारे में पत्रिका के देशव्यापी ऑनलाइन सर्वे में लोगों की यह राय सामने आई है। सर्वे में 90 फीसदी लोगों का मानना है अदालतें (59) और मीडिया (31) देश में संविधान की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। सर्वे में 44 फीसदी लोगों ने कहा कि नेताओं का संवैधानिक मूल्यों में विश्वास घट रहा है। सर्वे में देशभर से बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी राय दी। आइए जानते हैं सर्वे के नतीजे…