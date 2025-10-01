पवन सिंह की BJP में वापसी पर उपेंद्र कुशवाह ने दिया बड़ा बयान, लोकसभा चुनाव में मिली हार का भी किया जिक्र, जानें और क्या कहा

बता दें कि मंगलवार को नई दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े की मौजूदगी में उपेंद्र कुशवाह और पवन सिंह की मुलाकात हुई थी। इसके बाद पवन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। बड़े नेताओं से पवन सिंह की मुलाकात के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि पवन सिंह की एनडीए में वापसी से आगामी विधानसभा चुनावों में कुशवाहा और राजपूत वोटों का एकीकरण हो सकता है।