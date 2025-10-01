Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पवन सिंह की BJP में वापसी पर उपेंद्र कुशवाह ने दिया बड़ा बयान, लोकसभा चुनाव में मिली हार का भी किया जिक्र, जानें और क्या कहा

Bihar Election: उपेंद्र कुशवाहा ने कहा- पवन सिंह के एनडीए में शामिल होने से निश्चित रूप से गठबंधन को फायदा होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में वोटों के बंटवारे के कारण प्रतिकूल परिणाम आए थे।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 01, 2025

पवन सिंह के शामिल होने से NDA मजबूत होगा- उपेंद्र कुशवाहा (Photo-IANS)

Pawan Singh Rejoin BJP: राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह को लेकर बुधवार को बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाह ने यह भी कहा कि पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने से एनडीए गठबंधन मजबूत होगा और शाहाबाद और मगध क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। हालांकि इस दौरान उपेंद्र कुशवाह ने लोकसभा चुनाव 2024 में मिली हार का भी जिक्र किया।

लोकसभा चुनाव में पवन और कुशवाह को मिली हार

आरएलएम प्रमुख ने कहा- पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने और पवन सिंह ने काराकाट से एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। जिस कारण उन्हें और पवन सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि भाकपा-माले उम्मीदवार राजाराम सिंह कुशवाहा को जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव 2024 में पवन सिंह दूसरे स्थान पर और उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर रहे थे।

हर जगह जीतेगा एनडीए-उपेंद्र कुशवाहा

सासाराम में पत्रकारों से बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा- पवन सिंह के एनडीए में शामिल होने से निश्चित रूप से गठबंधन को फायदा होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में वोटों के बंटवारे के कारण प्रतिकूल परिणाम आए थे। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में हम इस तरह के बंटवारे को रोकेंगे और एनडीए हर जगह जीतेगा।

‘पवन सिंह ने NDA को मजबूत करने का किया काम’

कुशवाहा ने कहा- पवन सिंह ने हमेशा एनडीए को मज़बूत करने के लिए काम किया है। उनकी वापसी से निश्चित रूप से खासकर शाहाबाद और मगध में समर्थन गठबंधन को मजबूती मिलेगी। 

बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी

बता दें कि मंगलवार को नई दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े की मौजूदगी में उपेंद्र कुशवाह और पवन सिंह की मुलाकात हुई थी। इसके बाद पवन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। बड़े नेताओं से पवन सिंह की मुलाकात के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि पवन सिंह की एनडीए में वापसी से आगामी विधानसभा चुनावों में कुशवाहा और राजपूत वोटों का एकीकरण हो सकता है।

ये भी पढ़ें

तीन साल में प्रशांत किशोर ने कैसे कमा लिए 241 करोड़ रुपये, जानें जन सुराज पार्टी को कितना दिया दान
राष्ट्रीय

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Updated on:

01 Oct 2025 07:57 pm

Published on:

01 Oct 2025 07:55 pm

Hindi News / National News / पवन सिंह की BJP में वापसी पर उपेंद्र कुशवाह ने दिया बड़ा बयान, लोकसभा चुनाव में मिली हार का भी किया जिक्र, जानें और क्या कहा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

Mahatma Gandhi B’day: दक्षिण अफ्रीका से लौटकर महात्मा गांधी ने सीखी हिंदी, हिंदुस्तानी को साधकर कैसे बने वो 20वीं सदी के आंधी

Mahatma Gandhi Birthday
Patrika Special News

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज की रेप पीड़िता की FIR, जानें क्या है पूरा मामला

Supreme Court
राष्ट्रीय

Karnataka Congress में फिर कलह! विधायक एचडी रंगनाथ बोले- डीके शिवकुमार को CM के रूप में देखना चाहता हूं

राष्ट्रीय

महात्मा गांधी ने कभी नहीं किया हवाई जहाज में सफर! जानें उनके बारे में कुछ अनसुनी बातें

Mahatma Gandhi Interesting Facts
राष्ट्रीय

दिवाली से पहले किसानों को मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, गेहूं का बढ़ाया MSP रेट

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.