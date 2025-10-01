पवन सिंह की BJP में वापसी पर उपेंद्र कुशवाह ने दिया बड़ा बयान, लोकसभा चुनाव में मिली हार का भी किया जिक्र, जानें और क्या कहा

पवन सिंह के शामिल होने से NDA मजबूत होगा- उपेंद्र कुशवाहा (Photo-IANS)
Pawan Singh Rejoin BJP: राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह को लेकर बुधवार को बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाह ने यह भी कहा कि पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने से एनडीए गठबंधन मजबूत होगा और शाहाबाद और मगध क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। हालांकि इस दौरान उपेंद्र कुशवाह ने लोकसभा चुनाव 2024 में मिली हार का भी जिक्र किया।
आरएलएम प्रमुख ने कहा- पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने और पवन सिंह ने काराकाट से एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। जिस कारण उन्हें और पवन सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि भाकपा-माले उम्मीदवार राजाराम सिंह कुशवाहा को जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव 2024 में पवन सिंह दूसरे स्थान पर और उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर रहे थे।
सासाराम में पत्रकारों से बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा- पवन सिंह के एनडीए में शामिल होने से निश्चित रूप से गठबंधन को फायदा होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में वोटों के बंटवारे के कारण प्रतिकूल परिणाम आए थे। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में हम इस तरह के बंटवारे को रोकेंगे और एनडीए हर जगह जीतेगा।
कुशवाहा ने कहा- पवन सिंह ने हमेशा एनडीए को मज़बूत करने के लिए काम किया है। उनकी वापसी से निश्चित रूप से खासकर शाहाबाद और मगध में समर्थन गठबंधन को मजबूती मिलेगी।
बता दें कि मंगलवार को नई दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े की मौजूदगी में उपेंद्र कुशवाह और पवन सिंह की मुलाकात हुई थी। इसके बाद पवन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। बड़े नेताओं से पवन सिंह की मुलाकात के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पवन सिंह की एनडीए में वापसी से आगामी विधानसभा चुनावों में कुशवाहा और राजपूत वोटों का एकीकरण हो सकता है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
बिहार चुनाव 2025