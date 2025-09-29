तीन साल में प्रशांत किशोर ने कैसे कमा लिए 241 करोड़ रुपये, जानें जन सुराज पार्टी को कितना दिया दान

जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा- अशोक चौधरी के संपत्ति पर जो बात कही गई है हम उस पर कायम हैं। इन्होंने 200 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर कहा 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जन सुराज की गुलामी करूंगा। अभी कागज जारी हुआ है उसमें आप कहिए कि ये आपकी जमीन नहीं है। अगर जमीन है तो जन सुराज की गुलामी मत करिए बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार हो जाएं, इस्तीफा दीजिए। हम लोग राज्यपाल के पास और कोर्ट में जाएंगे। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।