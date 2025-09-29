Patrika LogoSwitch to English

तीन साल में प्रशांत किशोर ने कैसे कमा लिए 241 करोड़ रुपये, जानें जन सुराज पार्टी को कितना दिया दान

Bihar Chunav: प्रशांत किशोर ने कहा- जन सुराज पार्टी को उन्होंने अकाउंट से 98 करोड़ रुपये दान दिए है, जिसमें चार साल पहले शुरू की गई उनकी राज्यव्यापी पदयात्रा भी शामिल है।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Sep 29, 2025

PK ने बताया- पिछले तीन साल में 241 करोड़ रुपये कमाए (Photo-IANS)

Bihar Election 2025: बिहार में साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने फंडिंग को लेकर लग रहे आरोपों को लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल में सलाह देने के काम से 241 करोड़ रुपये कमाए है। PK ने आगे कहा कि इस पर सरकार को 18 प्रतिशत जीएसटी भी दिया और करीब 20 करोड़ इनकम टैक्स दिया है।

पार्टी को दिए 98 करोड़ रुपये

प्रशांत किशोर ने कहा- जन सुराज पार्टी को उन्होंने अकाउंट से 98 करोड़ रुपये दान दिए है, जिसमें चार साल पहले शुरू की गई उनकी राज्यव्यापी पदयात्रा भी शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा- मुझे यह पैसा मेरे कौशल और विशेषज्ञता के लिए मिल रहा है, भ्रष्ट नेताओं और अफसरों द्वारा किए जा रहे किसी भ्रष्ट काम के लिए नहीं।

‘सेवा करने आया हूं’

जन सुराज प्रमुख ने कहा- मुझे बाकी नेताओं की तरह मत समझिए। मैं नेता नहीं हूं और बिहार कमाने नहीं आया हूं। मैं खून-पसीना बहाने आया हूं और आपकी सेवा करना आया हूं। उन्होंने दावा करते हुए कहा- मैं एक बिहारी हूँ जो अपनी सारी कमाई राज्य के बेहतर भविष्य के लिए लगा रहा हूँ और आगे भी लगाता रहूंगा।

अशोक चौधरी पर बोला हमला

इस दौरान प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी मानहानि नोटिस वापस ले नहीं तो बड़ा खुलासा किया जाएगा। पीके ने कहा कि अगर 100 करोड़ के मानहानि नोटिस वापस नहीं लिया तो वे 500 करोड़ का खुलासा करेंगे। 

हम कोर्ट में जाएंगे-पीके

जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा- अशोक चौधरी के संपत्ति पर जो बात कही गई है हम उस पर कायम हैं। इन्होंने 200 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर कहा 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जन सुराज की गुलामी करूंगा। अभी कागज जारी हुआ है उसमें आप कहिए कि ये आपकी जमीन नहीं है। अगर जमीन है तो जन सुराज की गुलामी मत करिए बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार हो जाएं, इस्तीफा दीजिए। हम लोग राज्यपाल के पास और कोर्ट में जाएंगे। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

बिहार चुनाव 2025

29 Sept 2025 02:56 pm

