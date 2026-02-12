मेंटेनेंस में 10 करोड़ दें… कोर्ट में रोते-रोते पवन सिंह की पत्नी ने पति के लिए कह दी बड़ी बात

पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी 7 मार्च 2018 को बलिया (उत्तर प्रदेश) में बड़े धूमधाम से हुई थी। शादी के कुछ साल बाद अक्टूबर 2021 में पवन सिंह ने तलाक के लिए अर्जी दाखिल की, और यह मामला मई 2022 से आरा कोर्ट में चल रहा है। ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें शादी के बाद नशे की हालत में मारपीट करना, गाली-गलौज करना, मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देना और दो बार जबरन गर्भपात कराने का आरोप शामिल है। साथ ही ज्योति सिंह ने कोर्ट में अंतरिम भरण-पोषण की मांग भी की है। बता दें कि पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम सिंह ने वर्ष 2015 में सुसाइड कर लिया था।