Bihar 2nd Phase Voting : मतदान के दिन भावुक हुईं पवन सिंह की पत्नी ज्योति, माफी मांगते हुए कहा- जनता ने मुझे…

काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति ने मंगलवार को जनता से माफी मांगी, क्योंकि वह कई जगह नहीं पहुंच सकीं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Mukul Kumar

Nov 11, 2025

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है। इस बीच, भोजपुरी गायक-अभिनेता पवन सिंह की पत्नी और काराकाट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह भावुक हो गईं।

उन्होंने मंगलवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में कई जगहों पर न पहुंच पाने के लिए जनता से माफी मांगी। अपनी जीत का दावा करते हुए, ज्योति ने कहा कि उन्हें जनता का समर्थन मिला है।

मैं कई जगहों पर नहीं पहुंच पाई- ज्योति

ज्योति ने एएनआई से कहा- मैं जनता से माफी मांगती हूं क्योंकि मैं कई जगहों पर नहीं पहुंच पाई। मैं जनता से अनुरोध करती हूं कि मुझे उनकी सेवा करने का अवसर देने के लिए उनका समर्थन करें। जनता ने मुझे जिताने का मन बना लिया है क्योंकि मुझे उनका भरपूर समर्थन मिल रहा है।

काराकाट में, ज्योति सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के विधायक अरुण सिंह, जनता दल (यूनाइटेड) के उम्मीदवार महाबली सिंह और जन सुराज के योगेंद्र सिंह के खिलाफ मैदान में हैं।

चुनाव से पहले क्या थीं अटकलें?

चुनाव से पहले, ऐसी अटकलें थीं कि ज्योति सिंह अक्टूबर में पटना में पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद जन सुराज के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी।

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव या टिकट के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनके दौरे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि बिहार में किसी और महिला को उनके जैसी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और न्याय व महिला अधिकारों की वकालत करना था।

सुबह 7 बजे से मतदान शुरू

बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण आज सुबह 7:00 बजे राज्य के 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में शुरू हुआ, जिसमें लगभग 3.7 करोड़ मतदाता और 243 सीटें शामिल हैं।

बिहार चुनाव के दूसरे चरण में कुल 3,70,13,556 मतदाता मतदान करेंगे, जिनमें 1,95,44,041 पुरुष मतदाता और 1,74,68,572 महिला मतदाता शामिल हैं। 943 तृतीय लिंग मतदाता भी चुनाव में अपना वोट डालेंगे।

राज्य भर में 595 महिला-प्रबंधित मतदान केंद्र

राज्य भर में कुल 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य भर में 595 महिला-प्रबंधित मतदान केंद्र, 316 मॉडल मतदान केंद्र और 91 पीडब्ल्यूडी-प्रबंधित मतदान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।

बिहार में दूसरे चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के 12 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होगा। इनमें जदयू नेता विजेंद्र यादव (सुपौल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे), लेसी सिंह (धमदाहा), जयंत कुशवाहा (अमरपुर), सुमित सिंह (चकाई), मोहम्मद जमा खान (चैनपुर) और शीला मंडल (फुलपरास) शामिल हैं।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

11 Nov 2025 10:35 am

Published on:

11 Nov 2025 10:33 am

