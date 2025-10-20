‘तो क्या सारा ड्रामा इलेक्शन के लिए था’, काराकाट से आज पर्चा भरेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति

ज्योति सिंह (Photo- Instagram /jyotipsingh999)
भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। वह आज नामांकन करेंगी। ज्योति सिंह ने X पर लिखा, 'नमस्ते काराकाट की देवतुल्य जनता, आप सभी के अपार प्यार और समर्थन से मैं करकट 213 से अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हूं। यह कदम जनता की उम्मीदों और विश्वास की आवाज है। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आइए, मिलकर एक नया परिवर्तन लाएं।आपकी अपनी ज्योति सिंह।'
ज्योति सिंह की इस पोस्ट पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रियाएं दी हैं। किसी ने ज्योति को जीत की अग्रिम बढ़ाई दी है। वहीं, ज्योति सिंह पावर स्टार के फैन्स के निशाने पर भी आ गई हैं। एक यूजर ने लिखा कि जो पति की नहीं हुई वो जनता की क्या होगी।शिवम नाम के यूजर ने लिखा है कि सारा ड्रामा चुनाव के लिए किया गया था।
पवन सिंह से चल रहे विवाद के बीच उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। जनसुराज के ऑफिस में बंद कमरे में दोनों के बीच करीब 20 मिनट बातचीत हुई। मुलाकात के बाद ज्योति सिंह ने कहा था कि यहां पर मैं चुनाव लड़ने के लिए या टिकट के लिए नहीं आई हूं। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वह किसी और महिला के साथ ना हो।
भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का विवाद पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में है। यह मामला शुरू में निजी जीवन के झगड़ों से जुड़ा था, लेकिन अब यह तलाक, मेंटेनेंस और गंभीर आरोपों तक पहुंच चुका है। दोनों की शादी 2018 में हुई थी, लेकिन मतभेदों के कारण 2022 से तलाक की प्रक्रिया चल रही है। हाल ही में ज्योति ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो शेयर किए, जिसमें उन्होंने पवन पर घरेलू हिंसा, अबॉर्शन के लिए दबाव और अन्य आरोप लगाए। पवन ने इन आरोपों को नकारा है और कहा है कि ज्योति का मुख्य मकसद उन्हें बिहार चुनाव से बाहर करना था।
