‘तो क्या सारा ड्रामा इलेक्शन के लिए था’, काराकाट से आज पर्चा भरेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का विवाद पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में है। यह मामला शुरू में निजी जीवन के झगड़ों से जुड़ा था, लेकिन अब यह तलाक, मेंटेनेंस और गंभीर आरोपों तक पहुंच चुका है। दोनों की शादी 2018 में हुई थी, लेकिन मतभेदों के कारण 2022 से तलाक की प्रक्रिया चल रही है। हाल ही में ज्योति ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो शेयर किए, जिसमें उन्होंने पवन पर घरेलू हिंसा, अबॉर्शन के लिए दबाव और अन्य आरोप लगाए। पवन ने इन आरोपों को नकारा है और कहा है कि ज्योति का मुख्य मकसद उन्हें बिहार चुनाव से बाहर करना था।