PFI बिहार चीफ गिरफ्तार, PM मोदी के दौरे से पहले NIA को मिली बड़ी कामयाबी

PFI बिहार चीफ को एनआईए की टीम ने किशनगंज से गिरफ्तार किया है। वह मार्च 2025 से छिपकर रह रहा था। आरोपी के कनेक्शन पाकिस्तान, बांग्लादेश, ISIS और बोको हरम से भी होने की संभावना है।

Pushpankar Piyush

Sep 14, 2025

PM मोदी 15 सितंबर को सीमांचल के दौरे पर आने वाले हैं। वह पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। NIA ने बिहार के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के चीफ को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कटिहार के हसनगंज निवासी महबूब आलम (39) के रूप में हुई। महबूब को NIA ने किशनगंज से गिरफ्तार किया है।

जानकारी के मुताबिक, महबूब तीन सालों से फरार चल रहा था। उस पर गैरकानूनी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। वह बीते कुछ समय से किशनगंज में एक स्कूल में शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ा रहा था। स्कूल में वह छात्राओं को इस्लामिक शिक्षा के साथ हिजाब पहनने का दबाव बनाता था। PFI विदेशी फंडिंग से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहा था। बता दें कि साल 2022 में PFI का टेरर कनेक्शन सामने आने के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया था।

पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं महबूब के तार

NIA को शक है कि महबूब के तार पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी जुड़े हो सकते हैं। महबूब करीब दो साल तक ओमान में रहने के बाद भारत लौटा था। वह मार्च 2025 से किशनगंज में एक निजी स्कूल में शिक्षक बनकर रह रहा था। जानकारी है कि महबूब नदवी को NIA की टीम पूछताछ के लिए दिल्ली ला सकती है। NIA को शक है कि ओमान में रहने के बाद महबूब आईएसआईएस और बोको हरम के संपर्क में भी आया।

पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर 2025 को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। यह बिहार का चौथा नागरिक हवाई अड्डा होगा, जो सीमांचल क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम है। UDAN योजना के तहत विकसित यह एयरपोर्ट दिल्ली और कोलकाता के लिए पहली उड़ान शुरू करेगा। पीएम उद्घाटन के बाद शीशाबाड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहाँ विकास योजनाओं की घोषणा संभावित है। यह कदम क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले यह कार्यक्रम राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है।

14 Sept 2025 08:47 am

