PFI बिहार चीफ गिरफ्तार, PM मोदी के दौरे से पहले NIA को मिली बड़ी कामयाबी

जानकारी के मुताबिक, महबूब तीन सालों से फरार चल रहा था। उस पर गैरकानूनी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। वह बीते कुछ समय से किशनगंज में एक स्कूल में शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ा रहा था। स्कूल में वह छात्राओं को इस्लामिक शिक्षा के साथ हिजाब पहनने का दबाव बनाता था। PFI विदेशी फंडिंग से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहा था। बता दें कि साल 2022 में PFI का टेरर कनेक्शन सामने आने के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया था।