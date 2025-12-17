17 दिसंबर 2025,

बुधवार

राष्ट्रीय

मशहूर टूरिस्ट प्लेस के पास भाई के सामने 17 साल की लड़के से गैगरेप, पीड़िता बोली- रात 9.30 बजे तक टॉर्चर किया

ओडिशा के धौली हिल्स में 17 साल की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 17, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर। (फोटो- पत्रिका डिजाइन)

ओडिशा के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट जगहों में से एक धौली हिल्स के पास एक 17 साल की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया।

इस घिनौने अपराध पर बढ़ते गुस्से के बीच क्राइम ब्रांच ने कहा कि इस घटना को रेड फ्लैग केस माना जाएगा और इसकी जांच पर नजर रखी जाएगी।

यह घटना 10 दिसंबर की बताई जा रही है। बदमाशों ने तीन घंटे तक पीड़िता के साथ उसके चचेरी भाई के सामने गैंग रेप किया।

पुलिस के मुताबिक, इस दुर्दांत घटना के लिए अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिनकी पहचान कालिया पात्रा और बिभु मिश्रा के रूप में हुई।

मुख्य आरोपी अब भी फरार

मुख्य आरोपी हैप्पी भोई अपने एक और साथी के साथ अभी भी फरार है। शिकायत के मुताबिक, लड़की और उसके चचेरे भाई को 10 दिसंबर की शाम 6.30 बजे लिंगीपुर कैनाल रोड के पास चार लोगों ने रोक लिया था।

बदमाशों ने जबरदस्ती उनके स्कूटी की चाबी छीन ली और उनसे 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये मांगे। जिसका विरोध करने पर उन्होंने पहले लड़के को बुरी तरह से पीटा।

इसके बाद, लड़की को घसीटकर जंगली इलाके में ले गए। जहां, उसके साथ बारी-बारी से रेप किया। इसका उन्होंने वीडियो भी बना लिए।

तीन घंटे तक हुई बदसलूकी

इस मामले पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दोषियों ने उसे 6.30 शाम से रात 9.30 बजे तक टॉर्चर किया और धमकी दी कि अगर उन्होंने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वे वीडियो वायरल कर देंगे।

घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे लोग

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद ओडिशा स्टेट कमीशन फॉर विमेन की मेंबर उर्मिला महापात्रा क्राइम सीन पर पहुंची। इसके अलावा, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने खुद इस मामले को पुलिस में दर्ज कराया।

स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की चेयरपर्सन बबीता पात्रा ने इस मामले में बयान भी दिया। उन्होंने कहा- दो मेंबर्स उस दिन धौली पुलिस स्टेशन गए और क्राइम और अब तक की गई जांच की डिटेल्स इकट्ठा कीं। हमने DCP और DCPO से अपनी-अपनी रिपोर्ट जमा करने को कहा है।

संबंधित विषय:

rape

Updated on:

17 Dec 2025 12:34 pm

Published on:

17 Dec 2025 11:21 am

