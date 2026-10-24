‘चीन जैसी स्कीम लाए तो दीपके जैसे लोग सिर खाएंगे’, विदेश से भारतीय प्रतिभा वापस लाने पर बोले पीयूष गोयल

पीयूष गोयल ने जर्मनी में पढ़ाई और शोध कर रहे भारतीय युवाओं से ऐसे विचार और सुझाव शेयर करने की अपील की, जो विदेशों में रह रही भारतीय प्रतिभाओं को स्वदेश लौटने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का अपनी मातृभूमि लौटना केवल आर्थिक पैकेज या वित्तीय प्रोत्साहन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपनी जड़ों और देश के साथ जुड़ाव का मामला है। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे अपने जीवन और करियर में अपनी मातृभूमि के लिए जगह रखें, ताकि देश को उनके ज्ञान और अनुभव से फायदा हो सके।