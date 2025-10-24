मिले सुर से फेविकॉल तक: पीयूष पांडे की अनमोल कहानियां, जो हमेशा जिंदा रहेंगी

बीबीडीओ इंडिया के चेयरमैन एंड चीफ क्रिएटिव ऑफिसर पॉल जोशी का कहना है कि पीयूष का 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' पर काम कुछ ऐसा था, जो बहुत कम रचनात्मक परियोजनाएँ कर पाती हैं। उन्होंने एकता को सिर्फ़ नारा नहीं, बल्कि एक भावना बना दिया। यह समानता की बात नहीं थी; यह सामंजस्य की बात थी। उस गान में हर भाषा, हर आवाज़, हर चेहरा-भारत की कहानी का एक अनूठा हिस्सा था, फिर भी सब एक साथ निर्बाध रूप से बहते थे। यह पीयूष के पूरे करियर का एक प्रारंभिक उदाहरण थी-भारतीय विज्ञापन को उसकी असली, अपनी आवाज़ देना। उन्होंने एक राष्ट्र को अपनी ही भाषा, ध्वनियों और लय में खुद को पहचानने में मदद की। पीयूष के विज्ञापन सिर्फ़ उत्पाद नहीं बेचते थे-वे हमारी कहानी कहते थे। पीयूष का काम गहरे तक मानवीय था। पीयूष समझते थे कि विज्ञापन की असली ताकत सहानुभूति में है। उन्होंने विज्ञापन की निजी, उत्पाद-केंद्रित आवाज़ को हटाकर उसकी जगह गहरी मानवीय आवाज़ दी। उनका काम हमारी सांस्कृतिक संरचना में बुना गया क्योंकि यह हमें हमारा ही जीवन दिखाता था-सरल, हास्यपूर्ण, भावनात्मक, पूरी तरह भारतीय।