PM Kisan 21st Installment: किसानों को बड़ी सौगात, आ चुकी है 21वीं किस्त – जानें किसे मिलेगा फायदा, किसे नहीं

PM Kisan Yojana 21st Installment: देश के करोड़ों किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) आज तमिलनाडु के कोयंबटूर से दोपहर 2 बजे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan 21st Installment) रिलीज करने वाले हैं। इस बार करीब 9 करोड़ पात्र किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की किस्त सीधे ट्रांसफर की जाएगी। कुल 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि DBT के जरिए किसानों तक पहुंचेगी।