PM Kisan Yojana: दिवाली से पहले मिल सकती है खुशखबरी! 21वीं किस्त से पहले निपटा लें ये जरूरी काम

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) भारत के छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक सहारा बनी हुई है। इस योजना के तहत सरकार पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता प्रदान करती है, जो तीन बराबर किस्तों में हर चार महीने में 2,000 रुपये के रूप में सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए भेजी जाती है। अब तक 20 किस्तें वितरित हो चुकी हैं, और किसानों को 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह किस्त नवंबर या दिसंबर 2025 में जारी हो सकती है, जिससे दिवाली से पहले राशि मिलने की संभावना कम है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं हुई है।