PM Kisan Yojana: किसानों को बड़ी सौगात, आज आएगी पीएम किसान की 21वीं किस्त, इन किसानों को नहीं मिलेगा फायदा

आज जारी होगी PM किसान की 21वीं किस्त (AI Image)
PM Kisan Yojana 21st Installment: देश के करोड़ों किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) आज तमिलनाडु के कोयंबटूर से दोपहर 2 बजे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan 21st Installment) रिलीज करने वाले हैं। इस बार करीब 9 करोड़ पात्र किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की किस्त सीधे ट्रांसफर की जाएगी। कुल 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि DBT के जरिए किसानों तक पहुंचेगी।
इस बार करीब 7 लाख से ज्यादा लाभार्थी लिस्ट से हटा दिए गए हैं। सरकार लगातार फर्जी लाभार्थियों को हटाने का अभियान चला रही है। जिन लोगों ने गलत जानकारी दी है, उनसे अब तक मिली राशि भी वसूली जाएगी।
अगर आपने अभी तक e-KYC नहीं कराया है, तो तुरंत करा लें। बिना e-KYC के इस बार की किस्त नहीं आएगी।
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों को सितंबर महीने में ही 21वीं किस्त का 2000 रुपये ट्रांसफर कर दिए गए थे।
