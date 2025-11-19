Patrika LogoSwitch to English

PM Kisan Yojana: किसानों को बड़ी सौगात, आज आएगी पीएम किसान की 21वीं किस्त, इन किसानों को नहीं मिलेगा फायदा

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री मोदी आज कोयंबटूर से पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे, जिसके तहत 9 करोड़ किसानों को ₹2,000 की राशि ट्रांसफर की जाएगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Nov 19, 2025

PM Kisan Yojana

आज जारी होगी PM किसान की 21वीं किस्त (AI Image)

PM Kisan Yojana 21st Installment: देश के करोड़ों किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) आज तमिलनाडु के कोयंबटूर से दोपहर 2 बजे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan 21st Installment) रिलीज करने वाले हैं। इस बार करीब 9 करोड़ पात्र किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की किस्त सीधे ट्रांसफर की जाएगी। कुल 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि DBT के जरिए किसानों तक पहुंचेगी।

किस्त रिलीज से जुड़ी जरुरी बातें

  • किस्त रिलीज का टाइम: आज दोपहर 2 बजे
  • लाभार्थी किसान: लगभग 9 करोड़
  • प्रति किसान राशि: ₹2,000
  • कुल ट्रांसफर राशि: ₹18,000 करोड़ से ज्यादा
  • कार्यक्रम स्थल: कोयंबटूर, तमिलनाडु
  • साथ ही लॉन्च: दक्षिण भारत नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 (50,000+ किसानों की मौजूदगी)

ये किसान लिस्ट से बाहर

इस बार करीब 7 लाख से ज्यादा लाभार्थी लिस्ट से हटा दिए गए हैं। सरकार लगातार फर्जी लाभार्थियों को हटाने का अभियान चला रही है। जिन लोगों ने गलत जानकारी दी है, उनसे अब तक मिली राशि भी वसूली जाएगी।

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

  • आयकर दाता (Income Tax Payer)
  • वर्तमान/पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री, मेयर
  • ₹10,000 या उससे अधिक मासिक पेंशन पाने वाले
  • सरकारी नौकरी करने वाले (ग्रुप D को छोड़कर)
  • डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, CA जैसे रजिस्टर्ड प्रोफेशनल
  • जिनके नाम पर खेती योग्य जमीन नहीं है

e-KYC नहीं कराया तो पैसा रुकेगा

अगर आपने अभी तक e-KYC नहीं कराया है, तो तुरंत करा लें। बिना e-KYC के इस बार की किस्त नहीं आएगी।

e-KYC कराने का आसान तरीका

  • OTP आधारित e-KYC (pmkisan.gov.in पर)
  • बायोमेट्रिक e-KYC (नजदीकी CSC केंद्र पर)
  • फेस ऑथेंटिकेशन (PM Kisan मोबाइल ऐप से)

ऐसे चेक करें स्टेटस

  • pmkisan.gov.in पर जाएं
  • Farmer Corner → Beneficiary Status या Beneficiary List पर क्लिक करें
  • राज्य, जिला, उप-जिला, गांव चुनें
  • Get Report पर क्लिक करें → पूरी लिस्ट दिखेगी

इन राज्यों में पहले ही आ चुकी 21वीं किस्त

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों को सितंबर महीने में ही 21वीं किस्त का 2000 रुपये ट्रांसफर कर दिए गए थे।

pm modi

PM Narendra Modi

Published on:

19 Nov 2025 10:38 am

PM Kisan Yojana: किसानों को बड़ी सौगात, आज आएगी पीएम किसान की 21वीं किस्त, इन किसानों को नहीं मिलेगा फायदा

